El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa de Mexicali, Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez.

La noticia fue difundida este viernes 15 de agosto de 2025 por el Semanario Zeta, en donde se señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez y de su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado.

Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali que se quedó sin visa de Estados Unidos (Especial)

¿Quién es Norma Alicia Bustamante Martínez?

Originaria de Mexicali, Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez es la actual alcaldesa de su ciudad natal desde el 1 de octubre de 2021.

Bustamante Martínez está casada con Luis Samuel Guerrero Delgado, actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) de Baja California.

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Luis Samuel Guerrero Delgado y posteriormente, aplicó la misma medida a la alcaldesa Norma Alicia Bustamante.

¿Qué edad tiene Norma Alicia Bustamante Martínez?

Al 15 de agosto de 2025, Norma Alicia Bustamante Martínez tiene 78 años de edad.

¿Quién es el esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez?

El esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez es Luis Samuel Guerrero Delgado, quien es funcionario del gobierno de Baja California.

Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California, le retiraron la visa (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Norma Alicia Bustamante Martínez?

El signo zodiacal de Norma Alicia Bustamente Martínez es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Norma Alicia Bustamante Martínez?

A la fecha, se desconoce si Norma Alicia Bustamente Martínez tiene hijos.

¿Qué estudió Norma Alicia Bustamante Martínez?

En su trayectoria académica, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez cuenta con:

Licenciatura en Literatura y Lingüística

diplomado en periodismo.

formación como maestra en educación preescolar y primaria

¿En qué ha trabajado Norma Alicia Bustamante Martínez?

Norma Alicia Bustamante Martínez ha ocupado cargos públicos a nivel municipal y estatal, entre los que destacan:

Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Mexicali

del Ayuntamiento de Mexicali Directora de Comunicación Social en Ayuntamiento de Mexicali

en Ayuntamiento de Mexicali Directora del Centro Estatal de las Artes, dependiente del Instituto de Cultura de Baja California

Aunado a su actividad en la administración pública, Norma Alicia Bustamente Martínez también es empresaria del sector editorial.

En 1977, fundó la Librería Universitaria, que se transformó en la cadena estatal Castañeda Libros, actualmente conocida como Tierra Cálida.

También es reconocida por el impulso a la cultura en Baja California y por su trayectoria periodística.

Visas de Norma Alicia Bustamante Martínez y su esposo fueron revocadas

De acuerdo con el Semanario Zeta, el pasado viernes 8 de agosto, Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, fue retenido y sometido a una revisión en la garita internacional entre Mexicali y Calexico, California.

Tras la revisión, las autoridades estadounidenses le notificaron que la revocación de su visa , medida que, según los primeros reportes, también fue aplicada a la alcaldesa de Mexicali.

No obstante, algunos medios señalan que la alcaldesa Norma Alicia Bustamente habría mantenido su visa, dado que no suele hacer viajes hacia Estados Unidos.

El portal RadarBC señala que la revocación de la visa del esposo de la alcaldesa se determinó a partir de una investigación conjunta del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La medida de Estados Unidos se debió a que Guerrero Delgado no contaba con los documentos de inmigración requeridos (como visa de inmigrante o equivalente), lo que la hizo inadmisible bajo la Sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país.

El retiro de la visa a Norma Alicia Bustamante Martínez y su esposo se da a unos meses de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres Torres, también les fue aplicada la misma medida.