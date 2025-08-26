El nombre de José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, se volvió tendencia por salir de vacaciones a Las Vegas, en plenos días laborales y cuando las fuertes tormentas azotaban a la capital de Morelos.

Frente a medios de comunicación, el alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo que fue un error haber salido de viaje, aunque explicó que no abandonó sus responsabilidades pese a la distancia.

Ante la controversia, José Luis Urióstegui aclaró que no usó recursos públicos y que estuvo al tanto de las afectaciones por lluvias. Pero ¿Quién es este alcalde Cuernavaca? Te damos los detalles.

José Luis Urióstegui en Las Vegas (Especial)

¿Quién es José Luis Urióstegui?

José Luis Urióstegui Salgado es un abogado y político mexicano originario de Cuernavaca, Morelos, nacido el 1 de agosto de 1961.

Actualmente, se desempeña como presidente municipal de Cuernavaca, cargo al que accedió en enero de 2022, tras ser reelegido en las elecciones de 2024.

Con 15 años de experiencia, José Luis Urióstegui ha ocupado diversos cargos al interior del Gobierno de Morelos.

¿Cuál es la edad de José Luis Urióstegui?

José Luis Urióstegui nació en 1961, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de José Luis Urióstegui?

Debido a que José Luis Urióstegui nació el 1 de agosto, el signo zodiacal que le corresponde es el de Leo.

Este signo se asocia con la atención y el lujo, y son leales y protectores con sus seres queridos, pero pueden ser orgullosos.

¿Quién es la esposa de José Luis Urióstegui?

José Luis Urióstegui está casado desde hace 37 años con Luz María Zagal, presidenta del DIF de Cuernavaca y quien acompañó al alcalde en su viaje a Las Vegas.

José Luis Urióstegui (Especial)

¿José Luis Urióstegui tiene hijos?

José Luis Urióstegui es padre de dos hijas. Recién el año pasado, se convirtió en abuelo.

¿Qué estudios tiene José Luis Urióstegui?

José Luis Urióstegui es un abogado egresado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Además, cuenta con especialidades en Derecho Civil, Administrativo, Penal, Amparo, Corporativo y Derecho Parlamentario

¿En qué ha trabajado José Luis Urióstegui?

De acuerdo con su propio perfil, José Luis Urióstegui se desarrolló profesionalmente en las áreas del litigio, la asesoría y el estudio de asuntos jurídicos.

Forma parte desde 1988 en la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C y ha presidido el Consejo Directivo en varios periodos.

También se ha desempeñado como Catedrático en la UAEM y en diversas universidades del estado.

En cuanto a sus puestos frente al gobierno del estado de Morelos, se encuentran:

Auxiliar Administrativo en el Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur.

Agente del Ministerio Público del fuero común.

Secretario General “B” de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ·

Juez Penal de Primera Instancia en el Primer Distrito Judicial

Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia

Subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia

Subsecretario “A” de Gobierno

Subsecretario “B” de Gobierno de Protección y Seguridad Pública

Consejero Jurídico de Gobierno. Procurador General de Justicia

José Luis Urióstegui (Especial)

Critican a José Luis Urióstegui y a Luz María Zagal por viaje a Las Vegas

En redes sociales se difundió una fotografía en la que se exhibía a José Luis Urióstegui y a su esposa, presidenta del DIF Municipal, Luz María Zagal, en un pasillo del Forum Mall del hotel Ceasars Palace, en Las Vegas.

El hecho generó controversia e incluso algunos internautas lo reprocharon por realizar el viaje justo cuando se reportaban daños en viviendas y calles de la ciudad a causa de las fuertes lluvias.

“Salí de Cuernavaca a Las Vegas. Estuve allá hasta el día de ayer. Creo que mi error fue haber salido en días laborales y quiero decirles que no utilicé recursos públicos, fueron recursos propios”, declaró José Luis Urióstegui.

No obstante, agregó que se mantuvo atento a lo que ocurría en Cuernavaca:

“No fui ajeno a las condiciones de la problemática. Hoy los medios tecnológicos nos permiten estar cerca a pesar de la distancia; convoqué de inmediato a una reunión de gabinete en la que se asignaron tareas específicas a cada uno de los titulares”.