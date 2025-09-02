Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió sobre la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales para combatir delitos del fuero común.

Junto a Claudia Sheinbaum durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Omar García Harfuch dijo que la mayoría de los delitos pertenecen al fuero común y se disminuirían al fortalecer las policías.

Durante el Consejo Nacional realizado este martes 2 de septiembre, Omar García Harfuch presentó las diversas estrategias y medidas que se implementarán para mejorar la seguridad pública.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Omar García Harfuch: Fortalecer policías disminuirá delitos del fuero común

Este martes 2 de septiembre, Omar García Harfuch resaltó la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales para combatir los delitos del fuero común, que son el 96% de los que se reportan en México.

Omar García Harfuch dijo que el futuro de la seguridad nacional depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pues estos son la primera línea de contacto con la ciudadanía

“El 96% de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes se enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad”. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Dado que los policías son los primeros que acuden a las llamadas de emergencia, Omar García Harfuch llamó a su fortalecimiento integral que les permitan prevenir, atender, investigar y contener los delitos del fuero común.

“Incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana. Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía. El fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México”. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch propone fortalecer policías ante delitos del fuero común; estas son otras propuestas que se presentaron

Omar García Harfuch reconoció la disposición de los 32 gobernadores y gobernadoras para sumar esfuerzos “bajo la premisa de que la seguridad es una responsabilidad compartida”.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se presentó la propuesta de fortalecer las policías estatales y municipales, pero además se propusieron las siguientes medidas: