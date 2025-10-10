Cecilia Patrón Laviada se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán, pues es la actual presidenta municipal de Mérida que abarca del 2024 al 2027.

¿Quién es Cecilia Patrón?

Cecilia Anunciación Patrón Laviada es una política originaria de Mérida que ha construido su carrera dentro del PAN, y a lo largo de más de dos décadas se ha desempeñado en diversos cargos públicos tanto locales como federales.

Cecilia Patrón es hermana de Patricio Patrón Laviada, gobernador de Yucatán de 2001 a 2007.

¿Qué edad tiene Cecilia Patrón?

Cecilia Patrón nació el 25 de marzo de 1971, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Cecilia Patrón tiene esposo?

Actualmente, no se tiene información de si Cecilia tiene esposo o pareja; sin embargo, en el 2021 compartió una foto junto a un hombre llamado Mario Rodríguez, quien presuntamente sería su pareja en ese momento.

¿Qué signo zodiacal es Cecilia Patrón?

Por su fecha de nacimiento, Cecilia Patrón Laviada es Aries, un signo asociado con el liderazgo y la determinación.

¿Cecilia Patrón tiene hijos?

Sí, Cecilia Patrón tiene una hija de nombre María Sofía, quien acaba de cumplir 18 años en septiembre de 2025

¿Qué estudió Cecilia Patrón?

Patrón Laviada es licenciada en Relaciones Públicas por parte del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Yucatán. Además, cuenta con diplomados en Pedagogía y Desarrollo Familiar y Administración Pública por la Universidad Mayab.

⁠¿En qué ha trabajado Cecilia Patrón?

Desde muy joven inició su carrera en actividades sociales y comunitarias, por lo que ha ocupado varios cargos locales y federales: