Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló cómo ocurrió la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por su presunta relación con el caso Agronitrogenados.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 3 de julio, realizada en Michoacán, el funcionario explicó que la captura fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la aerolínea notificó la llegada de la mujer a México y se confirmó que contaba con una ficha roja y una orden de aprehensión vigente.

“Lo que tenemos entendido y que informó la Fiscalía General de la República es que la aerolínea notifica que viene en vuelo; tiene una ficha roja, tiene una orden de aprehensión. El aeropuerto está lleno de cámaras, no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así. Quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal, nada más, y la ponen a disposición ahí mismo" Omar García Harfuch, secretario de de SSPC

La detención fue realizada por la FGR debido a que Gilda Lozoya es investigada por su presunta participación en la trama de corrupción relacionada con la compra de la planta Agronitrogenados.

Aerolínea notificó la llegada de Gilda Lozoya al AICM antes de su detención

De acuerdo con Omar García Harfuch, fue la propia aerolínea la que informó a las autoridades que Gilda Lozoya regresaba a México, lo que permitió ejecutar la orden de aprehensión a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras ser detenida, Gilda Lozoya fue trasladada al Reclusorio Norte, donde tuvo su primera audiencia.

Ahí aseguró que su captura responde a un presunto asunto político para ejercer presión sobre su hermano, Emilio Lozoya.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó esa versión y afirmó que el caso corresponde exclusivamente a un proceso encabezado por la FGR.

Además, aseguró que no fue informada sobre la detención sino hasta que esta ya se había realizado.

¿De qué acusan a Gilda Lozoya en el caso Agronitrogenados?

La Fiscalía General de la República reabrió el caso contra Emilio Lozoya después de señalar que el empresario Alonso Ancira incumplió con los pagos establecidos en el convenio firmado con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño ocasionado por la compra de la planta Agronitrogenados.

De acuerdo con las investigaciones, Gilda Lozoya habría resultado beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano sobre una cuenta bancaria en Suiza, en la que presuntamente se encontraban recursos de procedencia ilícita.