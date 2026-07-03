Una jueza federal suspendió la audiencia para cumplimentar la orden de aprehensión de Gilda Lozoya, la tarde de este jueves 2 de julio; se cambió para este viernes 3 de julio.

La suspensión de la audiencia deriva en que no se calificó la legalidad de la detención de la hermana de Emilio Lozoya, aunque quedará bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La juzgadora no dio a conocer las instalaciones de la FGR en las que Gilda Lozoya se quedará la noche de este jueves 2 junio.

Gilda Lozoya: jueza aplaza audiencia para cumplimentar su orden de aprehensión

Será mañana viernes 3 de julio a las 9:00 horas cuando la audiencia de Gilda Lozoya como parte de su detención, se reanudará en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Mientras tanto, Gilda Lozoya quedará bajo resguardo de la FGR, como determinó la jueza Nora Ileana García Peralta, que tampoco especificó las instalaciones en las que estaría.

Ambas decisiones fueron apeladas por los representantes de la FGR; sin embargo, la jueza señaló que no entraría a discusión la legalidad de la orden de aprehensión.

La juzgadora añadió la solicitud de que se le diera una cobija para que permaneciera en condiciones dignas mientras esté bajo resguardo de la Fiscalía.

Esto pese a que de manera inicial señaló de improcedente la solicitud de Gilda Lozoya para permanecer en instalaciones de la FGR.

Gilda Lozoya reclama desconocer orden de aprehensión; también denuncia uso de fuerza

Durante su presentación ante la jueza federal, Gilda Lozoya hizo sus primeras declaraciones, en las que apuntó que desconocía la orden de aprehensión en su contra.

Por lo que acusó una persecución política en su contra y la de su familia para presionar a Emilio Lozoya, ya que había salido de México sin problemas y no por huir de algún delito.

Su abogado, Ricardo Rojas, también mencionó que se hizo uso desmedido de la fuerza durante la detención de Gilda Lozoya.