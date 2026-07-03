La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados, tenga un trasfondo político y afirmó que se trata de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Fiscalía tiene que dar más información, pero este es el contexto en el cual se le detiene a esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 3 de julio de 2026, realizada en Michoacán, Sheinbaum respondió a las declaraciones de Gilda Lozoya, quien durante una audiencia ante un juez aseguró que su captura forma parte de una persecución política contra las mujeres de su familia para presionar a Emilio Lozoya.

Sheinbaum asegura que existen pruebas contra Gilda Lozoya por el caso Agronitrogenados

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta informó que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, le comunicó que la FGR cuenta con pruebas que presuntamente vinculan a Gilda Lozoya con el caso Agronitrogenados.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información recibida, Gilda Lozoya estaría relacionada con depósitos bancarios y otros esquemas financieros investigados por la Fiscalía, motivo por el que desde tiempo atrás existía una orden de aprehensión en su contra.

La mandataria agregó que la orden fue ejecutada cuando Gilda Lozoya regresó a México, después de permanecer fuera del país.

“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados. La hermana está vinculada con depósitos y otros esquemas en donde la Fiscalía desde entonces tenía una orden de aprehensión en su contra; por eso, cuando llega a México, se ejecuta la orden de aprehensión” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum afirma que no sabía previamente de la detención de Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados

La presidenta Sheinbaum también aseguró que desde la presidencia de la república no tuvo conocimiento anticipado de la detención de Gilda Lozoya y que ella fue informada únicamente después de que la orden de aprehensión ya había sido ejecutada por parte de la FGR.

Explicó que este tipo de procedimientos corresponde a la Fiscalía General de la República informar al Gabinete de Seguridad sobre las detenciones, las presuntas responsabilidades de los implicados y los delitos que se investigan.