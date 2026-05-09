La Fiscalía General de la República (FGR) logró recuperar una residencia millonaria en la CDMX que era propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como parte del caso Agronitrogenados.

“(Se) obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio (Lozoya)”. FGR

En un comunicado, la fiscalía federal señaló que el inmueble fue asegurado tras una resolución en la que se declaró la procedencia de la extinción de dominio en torno a la propiedad.

Cabe destacar que la residencia millonaria de Emilio Lozoya forma parte del caso Agronitrogenados debido a que fue comprada con recursos de procedencia ilícita que se obtuvieron por medio de dicha trama de corrupción.

FGR aseguró residencia millonaria de Emilio Lozoya ligada al caso Agronitrogenados

En seguimiento al caso Agronitrogenados que data del año 2013, la FGR aseguró una residencia millonaria ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la que era dueño el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Sobre la acción, la FGR indicó que sobre el inmueble valuado en más de 51 millones de pesos y que se localiza en la Colonia Lomas de Bezares, se aplicó una extinción de dominio.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito confirmó una sentencia previa emitida por una segunda instancia, en la que había declarado procedente la acción.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio “N”, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la #CDMX, valuada en más de 51 millones de pesos. Se… pic.twitter.com/X6cMJ8Dtym — FGR México (@FGRMexico) May 9, 2026

De la misma forma, la FGR destacó que el inmueble propiedad de Emilio Lozoya se recuperó gracias al trabajo a cargo de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Además, recordó que fue desde el año 2021 cuando se presentó una demanda de extinción de dominio por la residencia millonaria, pero en ese entonces fue rechazada por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio.

Residencia millonaria de Emilio Lozoya fue comprada con recursos ilícitos

Al informar sobre la extinción de dominio por medio de la que se logró asegurar la residencia millonaria propiedad de Emilio Lozoya, la FGR resaltó que el inmueble forma parte del caso Agronitrogenados.

Al respecto, la fiscalía indicó que las pruebas recabadas permitieron acreditar que la casa fue comprada con recursos de procedencia ilícita obtenidos por la compra a sobrecosto de la planta Agronitrogenados.

Se debe recordar que dicha planta chatarra era propiedad de la empresa Altos Hornos, misma que realizó transferencias millonaria a Emilio Lozoya como parte de la operación ilegal.