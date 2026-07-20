Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a través de su representante en México, Andrés Morales Arciniegas compartió sus recomendaciones sobre el uso de celulares en escuelas del país.

Esto en el marco sobre la iniciativa al Congreso de la Unión que el gobierno federal presentará para regular el uso de la tecnología en las escuelas.

“Vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes, desde el internet, la redes sociales , teléfonos inteligentes y más recientemente la inteligencia artificial regenerativa, están transformando lo que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos”. Andrés Morales Arciniegas, representante en México de la Unesco

Con ello, Andrés Morales Arciniegas de la Unesco agregó que es importante registrar el uso de celulares y las tecnologías en escuelas de México, pues estas también implican desafíos en la sociedad, desarrollo y la protección.

“También plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, datos personales y calidad de la interacción”. Andrés Morales Arciniegas, representante en México de la Unesco

Estas son las recomendaciones de la Unesco sobre el uso de celulares en escuelas de México

Ante las recomendaciones de la Unesco sobre el uso de celulares en escuelas de México, su titular Andrés Morales Arciniegas señaló que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés.

Con ello, la Unesco dijo que para garantizar que el uso de la tecnología sea pedagógica, ética, responsable y compatible para el desarrollo cognitivo, emocional y social, las recomendaciones para su regulación que hace son:

Estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en escuelas: Educar en ciudadanía digital, en identificar sesgos, verificar información, pensamiento crítico. Discusión amplia y participativa sobre tecnología en educación: Autoridades, docentes, estudiantes, familias y empresas de tecnología. Generar más evidencia nacional: Producir datos desagregados, encuestas, indicadores basados en la realidad mexicana.

Las recomendaciones de la Unesco sobre el uso de celulares en escuelas de México (Especial)

Regulaciones sobre el uso de celulares en escuelas ya son aplicadas en países: Unesco

La Unesco resaltó la importancia de las regulaciones sobre el uso de celulares en escuelas, pues en el mundo, el 58% de los sistemas educativos ya cuenta con algunas.

Entre las principales regulaciones sobre el uso de celulares en escuelas, según los datos de la Unesco, están:

Prohibir el uso de teléfonos celulares durante primaria y secundaria.

Restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

Establecer límites al tiempo de uso

Campañas pedagógicas para promover un uso razonable de las pantallas.

Regulación solicita que las escuelas desarrollen sus propias políticas de restricción.