La hermana de Emilio Lozoya, Gilda Lozoya, denunció violaciones graves en contra de su proceso, por lo cual pide la intervención de Ernestina Godoy.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la defensa de Gilda Lozoya exige su derecho de réplica a la Fiscalía General de la República presidida por Ernestina Godoy.

Ya que la FGR habría difundido una fotografía de Gilda Lozoya, lo que representa una violación a su presunción de inocencia y de protección a sus datos personales.

Gilda Lozoya pide intervención de Ernestina Godoy ante presuntas violaciones en su proceso

Gilda Lozoya pidió a Ernestina Godoy su intervención para detener cualquier acto de intimidación o presión en su caso, en su contra o de sus defensores, ante las faltas que apuntan.

Detienen a la hermana de Emilio Lozoya (Especial)

Al respecto, destacan la divulgación de la imagen de Gilda Lozoya en medios de comunicación, lo cual viola el Código Nacional de Procedimientos Penales y vulnera su presunción de inocencia.

Señala que durante la audiencia también se violó la protección de datos personales como el domicilio de Gilda Lozoya, ya que los mismos fueron expuestos por los fiscales.

Y mencionaron que también presuntos elementos de la FGR se presentaron en dicho domicilio e intentaron ingresar sin una orden de cateo o algún documento que lo avalara.

Aunado a lo que definieron como merodear el domicilio de Gilda Lozoya, ya que se ha visto a agentes de Investigación en las inmediaciones, un “claro acto de intimidación y amedrentamiento”.

Gilda Lozoya acusa discriminación en petición a Ernestina Godoy

El texto está firmado por el abogado de la hermana de Emilio Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, que también acusa discriminación en contra de Gilda Lozoya.

Asimismo, sentencia que la orden de aprehensión emitida y cumplimentada era innecesaria, ya que sólo bastaba una solicitud de comparecencia.