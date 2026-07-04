La hermana de Emilio Lozoya, Gilda Lozoya seguirá su proceso en libertad por caso Agronitrogenados; jueza rechaza solicitud de prisión preventiva justificada.

La audiencia inicial tuvo una duración de 10 horas este viernes 3 de julio desde el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, en donde fue presentada tras su detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó 54 datos de prueba en contra de Gilda Lozoya, que señalan, estaba enterada y era participe en los delitos de su hermano, Emilio Lozoya.

Gilda Lozoya obtiene libertad provisional por caso Agronitrogenados

La jueza de control Nora Ileana García Peralta dictó como medida cautelar libertad provisional a Gilda Lozoya por lavado de dinero en caso Agronitrogenados.

La jueza rechazó la solicitud de prisión preventiva de la FGR y en cambio, dictó cuatro medidas cautelares diferentes a Gilda Lozoya:

Portar brazalete electrónico en los próximos 10 días Entregar su pasaporte Presentarse cada 15 días ante el Centro de Justicia Tiene prohibido salir del país y de la Ciudad de México o Área Metropolitana

Las medidas dictadas son bajo garantía de que se presente a su audiencia de vinculación a proceso el próximo martes 7 de julio, tras obtener el plazo constitucional.

Acorde con lo dado a conocer por los medios, Gilda Lozoya salió tras terminar la audiencia en un Toyota propiedad de uno de sus hermanos, sin lograr capturar su imagen.

Asimismo, en la audiencia estuvo Emilio Lozoya Thalman, padre tanto de Gilda Lozoya como del exdirector de Pemex, y aseguró que la jueza fue muy atinada con las medidas cautelares.

Emilio Lozoya Thalmann (Pedro Valtierra / Pedro Valtierra)

Gilda Lozoya: abogado insiste en uso excesivo de la fuerza durante su detención

Durante la audiencia, el abogado de Gilda Lozoya, Alejandro Rojas, repitió su denuncia de que se usó fuerza excesiva durante la detención de la hermana de Emilio Lozoya.

Acorde con sus palabras tras la audiencia inicial, durante la misma se pudo visibilizar dicha situación que definió como injustificada, ya que no tenía razón de ser.

Además de resaltar que la jueza fue objetiva y reprobó argumentos que “eran claramente machistas” ya que la FGR habría acusado que por no tener hijos, tiene riesgo de ir a la cárcel.