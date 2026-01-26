Alonso Ancira es un empresario clave en la historia reciente de la industria siderúrgica mexicana, recordado tanto por su largo liderazgo al frente de Altos Hornos de México como por los escándalos legales que marcaron el final de su gestión. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida personal y trayectoria.

¿Quién es Alonso Ancira?

Alonso Ancira Elizondo es un empresario mexicano, conocido por haber sido durante décadas presidente del Consejo de Administración y director general de Altos Hornos de México (AHMSA), una de las principales siderúrgicas del país. Su nombre cobró gran notoriedad pública por los procesos legales relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados a la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex.

¿Qué edad tiene Alonso Ancira?

Alonso Ancira nació el 3 de enero de 1952 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 74 años.

¿Alonso Ancira tiene esposa?

No hay información pública sobre si Alonso Ancira tiene esposa, pues su vida personal la ha mantenido en privado.

¿Qué signo zodiacal es Alonso Ancira?

Al haber nacido el 3 de enero, Alonso Ancira es Capricornio, signo que se caracteriza por ser tranquilo, frío y sereno.

¿Alonso Ancira tiene hijos?

De acuerdo con información disponible, Alonso Ancira sí tiene hijos; sin embargo, se desconocen detalles sobre su vida, pues ha mantenido un perfil bajo.

¿Qué estudió Alonso Ancira?

Alonso Ancira estudió Derecho en la Universidad Anáhuac, sumó a su currículum un doctorado honoris causa por la University of The Incarnated Word y por la Texas A&M University, ambas en San Antonio, Texas.

¿En qué ha trabajado Alonso Ancira?

Alonso Ancira ha mantenido una trayectoria bastante consolidada en temas de ingeniería, destacando puestos como: