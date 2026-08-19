¿Quién es Alejandro Arcos Romero? Se trata del militante de Morena que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos y México por ser un presunto operador de la Mafia Rumana.

Reportes de dependencias de ambos países lo señalan por haber sido responsable de facilitar las operaciones del grupo criminal desde su cargo en la ANAM.

En cuanto a su militancia en Morena, Ariadna Montiel confirmó que Alejandro Arcos Romero forma parte de las filas del partido desde el año de su fundación; es decir, desde el 2013.

Ariadna Montiel confirma que Alejandro Arcos Romero sí milita en Morena (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién es Alejandro Arcos Romero?

Alejandro Enrique Arcos Romero ha sido identificado por autoridades federales y de Estados Unidos como presunto operador de la mafia rumana en el estado de Quintana Roo.

Las labores de inteligencia de las autoridades establecen que el sujeto habría colaborado con el grupo criminal liderado por Florian Tuidor, como operador financiero.

Se incida que durante su paso por la mafia rumana, Alejandro Arcos Romero se encargó de constituir empresas fachada para realizar actividades de lavado de dinero.

Asimismo, documentos oficiales exponen que Alejandro Arcos Romero laboró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como secretario particular desde el año 2022.

De forma reciente se reveló que, desde el puesto, el presunto operador financiero del grupo criminal que operaba en Quintana Roo, habría permitido infiltración de la mafia rumana.

Además, trascendió que es militante activo de Morena, e incluso colaboró de cerca en actos de promoción política del aspirante al gobierno de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo.

Alejandro Arcos Romero y Rafael Marín Mollinedo (Especial)

¿Qué edad tiene Alejandro Arcos Romero?

No se dispone de registros públicos oficiales sobre la fecha de nacimiento de Alejandro Arcos Romero, por lo que no se sabe cuál es su edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Arcos Romero?

Reportes periodísticos señalan que Alejandro Arcos Romero fue pareja sentimental de Araceli Hernández Perea, exdirectiva de la ANAM, pero no se sabe si tiene esposa.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Arcos Romero?

Tampoco existen datos o registros en expedientes públicos que confirmen si Alejandro Arcos Romero tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandro Arcos Romero?

La información disponible en el Registro Nacional de Profesionistas permite establecer que Alejandro Arcos Romero estudió la Licenciatura en Administración, de la que se tituló en 2013.

¿En qué ha trabajado Alejandro Arcos Romero?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Alejandro Arcos Romero, la información recopilada por medios de comunicación indica que ha trabajado en estos cargos:

Secretario particular del titular de la dependencia: Registrado en oficios de la ANAM durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo

Cargos y claves operativas en la ANAM: Identificado en expedientes internos de Aduanas en áreas de investigación y fiscalización

Presunto operador financiero de la mafia rumana: Habría creado 14 empresas fachada para el blanqueo de capitales

Alejandro Arcos Romero es militante de Morena; CNHJ iniciará investigación

De cara a las elecciones de 2027 en Quintana Roo, el aspirante al gobierno estatal, Rafael Marín Mollinedo, integró a su equipo a Alejandro Arcos Romero, quien lo acompañó varias semanas.

Trabajó como su secretario particular en aduanas, cargo desde el que habría facilitado operaciones para la llamada mafia rumana.

En medio de las acusaciones, se reveló que es militante de Morena, ante lo cual Ariadna Montiel confirmó que cuenta con militancia activa en el padrón oficial desde el 2013.

Tras la verificación de la ficha partidista, la dirigencia nacional turnó el expediente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para analizar el caso.