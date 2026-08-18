El interés por la vida privada de Nadia Beller aumentó tras el ataque armado que sufrió en Santa Cruz de la Sierra el 17 agosto de 2026, del cual sobrevivió pese a recibir tres disparos.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la excandidata del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia.

¿Quién es Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Shirley Beller Delgado es abogada y activista política. En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Durante esa etapa defendió públicamente la candidatura del expresidente Evo Morales, de 66 años.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

¿Qué edad tiene Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Se desconoce la fecha de nacimiento de Nadia Beller, oriunda de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, diversos medios de comunicación aseguran que tiene 33 años.

¿Quién es el esposo de Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Beller es expareja del periodista argentino Fernando Cerimedo, de 45 años, a quien actualmente la abogada acusa de ser el autor intelectual del atentado en su contra.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Beller celebra su cumpleaños los primeros días de junio por lo que pertenecería al signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Beller no tiene hijos. La activista política en un futuro cercano debutará en la maternidad. Tiene cuatro meses de embarazo. El padre es su expareja Fernando Cerimedo.

¿Qué estudió Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Beller se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en Bolivia.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

¿En qué ha trabajado Nadia Beller? Excandidata en Bolivia

Nadia Beller ingresó a la política en 2019, cuando fue candidata a diputada plurinominal por Santa Cruz en las listas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia.

Durante esa etapa participó en acercamientos con sectores sociales vinculados al MAS.

Con el paso de los años se convirtió en una de las principales críticas de Evo Morales, a quien defendió tanto.

Fungió como columnista y analista política. En sus textos aborda asuntos como la estructura del Estado boliviano, la economía, el régimen cambiario, la justicia y la situación política.

Ha escrito columnas en medios como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.