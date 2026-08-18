En medio de las acusaciones en contra de Morena en torno a Alejandro Arcos Romero, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, confirmó que el operador de la mafia rumana sí era militante del partido.

“Está desde el 2013 y nosotros no bajamos a la gente sino manifiesta su intención de no estar” Ariadna Montiel

Así lo dijo durante conferencia de prensa el 18 de agosto, en la que refirió que el sujeto investigado por las autoridades se afilió al instituto político desde su fundación en el 2013.

Ante ello, Ariadna Montiel destacó que ya se le pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que atraiga el caso y determine lo que corresponda.

Ariadna Montiel (Captura de pantalla )

Alejandro Arcos Romero sí milita en Morena, confirma Ariadna Montiel

De cara a las elecciones 2027 en las que se va a definir al nuevo gobernador de Quintana Roo, se reportó que en el equipo del aspirante de Morena, Rafael Mollienedo, figura un presunto criminal.

Reportes periodísticos revelaron que el secretario particular del aspirante a la candidatura de Morena era Alejandro Arcos Romero, quien es investigado por sus nexos con la llamada mafia rumana.

La información también señala que Alejandro Arcos Romero es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hecho que fue confirmado por la dirigente nacional, Ariadna Montiel.

Con respecto al caso, Ariadna Montiel refirió que se pudo comprobar que el presunto operador financiero de la mafia rumana en Quintana Roo está en las filas de Morena desde su fundación en el 2013.

Sin embargo, deslindó al partido debido a que dijo que no se puede tener control estricto sobre sus militantes, más aun cuando resaltó que Morena tiene una base de afiliados cercana a los 12 millones de personas.

Alejandro Arcos (Especial)

Comisión de Honestidad y Justicia analizará caso de Alejandro Arcos Romero

Luego de confirmar que Alejandro Arcos Romero sí es militante de Morena, Ariadna Montiel explicó que el partido no puede expulsar a sus miembros sin un proceso previo y si estos no lo solicitaron.

Por ello, expuso que una vez que se tomó conocimiento de los hechos relacionados con el ex asesor de Rafael Mollinedo, se solicitó a la Comisión de honestidad y Justicia del partido atraer el caso.

Sobre el punto, Ariadna Montiel dijo que le pidió al órgano interno del partido revisar el asunto relacionado con Alejandro Arcos Romero y resuelva lo que corresponda por los señalamientos en su contra.