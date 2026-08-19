Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, cuestionó públicamente la presencia de Brian Hickerson junto a la actriz cuando fue encontrada inconsciente en Carolina del Sur.

La familia de Hayden Panettiere había expresado durante años preocupación por la relación intermitente que la actriz mantenía con Brian Hickerson, según declaraciones de Vogel.

Hayden Panettiere murió a los 36 años el domingo 16 de agosto; las autoridades todavía no determinan oficialmente la causa del fallecimiento ocurrido en Greenville, Carolina del Sur.

¿Qué dijo la madre de Hayden Panettiere sobre Brian Hickerson?

Lesley Vogel afirmó que Brian Hickerson estaba presente cuando encontraron inconsciente a Hayden Panettiere, situación que incrementó las dudas familiares sobre las circunstancias del fallecimiento.

La madre de Panettiere recordó que la familia había intentado mantener alejado a Hickerson de su hija debido a antecedentes conflictivos entre ambos.

Hayden Panettiere (@haydenpanettiere / Instagram)

Vogel también señaló a Hickerson como presunto facilitador de los problemas de abuso de sustancias que enfrentaba su hija, según su propia versión.

Asimismo, manifestó dudas sobre el momento en el que se solicitó ayuda médica y anticipó que buscará respuestas sobre las horas previas a la muerte.

¿Qué relación tuvieron Hayden Panettiere y Brian Hickerson?

Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzaron su relación en 2018, pero el vínculo estuvo marcado por episodios de violencia doméstica, arrestos y procesos judiciales posteriores.

En 2021, Hickerson recibió una condena relacionada con violencia doméstica después de declararse culpable de un cargo vinculado con una agresión contra Panettiere.

Posteriormente, ambos mantuvieron contacto y describieron su relación como intermitente, pese a los antecedentes que habían marcado públicamente su vínculo sentimental.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Especial)

El informe policial señala que Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban con Hayden Panettiere cuando fue localizada inconsciente en un complejo de apartamentos.

Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación ante un aparente paro cardíaco, aunque la causa oficial de muerte todavía permanece pendiente.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que Brian Hickerson esté relacionado con la muerte ni han señalado públicamente que el caso corresponda a un homicidio.

Las declaraciones de Lesley Vogel reflejan las preocupaciones de la familia, mientras las autoridades continúan recopilando información para esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Hayden Panettiere.