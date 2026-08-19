El Barcelona habría descartado el fichaje de Julián Álvarez, una operación que durante las últimas semanas había cobrado fuerza como una de las grandes posibilidades para reforzar el ataque azulgrana.

De acuerdo con información de José Álvarez, de El Chiringuito, el motivo de la decisión no estaría relacionado principalmente con el aspecto económico, sino con una cuestión de protagonismos dentro del vestidor.

“Descartado el fichaje de Julián Álvarez por un tema de egos más que de dineros”, aseguró el periodista, dando a conocer un giro inesperado en una operación que parecía estar entre las prioridades del conjunto catalán.

Julián Álvarez es uno de los jugadores más cotizados del mercado

Julián Álvarez era considerado una de las grandes alternativas para fortalecer la ofensiva del Barcelona.

El delantero argentino, actualmente vinculado con el Atlético de Madrid, es uno de los atacantes más cotizados del futbol europeo y cuenta con características que encajan en diferentes esquemas ofensivos.

Sin embargo, si la información termina confirmándose, el Barcelona habría decidido no avanzar en una operación que podría generar problemas de protagonismo entre las principales figuras de su plantilla.

Barcelona y Julián Álvarez se alejan: un problema de egos habría frustrado el fichaje. (Kin Cheung / AP)

El escenario habría llevado a la directiva azulgrana a priorizar la estabilidad del vestidor por encima de la posibilidad de incorporar a un futbolista de primer nivel.

Barcelona buscaría a otro jugador para reforzar su plantilla

De confirmarse el descarte, el Barcelona tendría que buscar otras alternativas para reforzar su ataque.

El caso de Julián Álvarez demostraría que, en el futbol de élite, no todos los fichajes se definen por dinero, pues el equilibrio dentro del vestidor también puede resultar determinante.