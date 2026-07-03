La defensa de la hermana de Emilio Lozoya, Gilda Lozoya, solicitó ampliar el plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que tendrá nueva audiencia.

La tarde de este viernes 3 de julio se llevó a cabo la audiencia inicial de la hermana de Emilio Lozoya, acusada de lavado de dinero y beneficiarse del caso Agronitrogenados.

La audiencia de Gilda Lozoya en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sigue en curso, por lo que todavía no se ha determinado su medida cautelar.

Caso Gilda Lozoya: solicitan ampliación del plazo constitucional para definir situación jurídica

La defensa de Gilda Lozoya solicitó a la jueza de control Nora Ileana García Peralta la ampliación del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica se determinará el martes 7 de julio.

Gilda Susana Lozoya (Especial)

Dicha audiencia que comenzará a las 9:00 horas determinará si Gilda Lozoya será vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero, tras aprobación de la juzgadora.

Se desconoce hasta el momento la medida cautelar, que si bien puede ser prisión preventiva justificada, Gilda Lozoya también podría llevar su proceso en libertad condicional.

Sin embargo, la jueza dio por cumplimentada la orden de aprehensión que no validó el jueves 3 de julio, día de la detención, por la cual fue puesta a resguardo ante la Fiscalía General de la República.

Gilda Lozoya: FGR presenta 54 datos prueba por caso agronitrogenados

Aunque la audiencia inicial de Gilda Lozoya sigue en curso, se dieron a conocer algunos detalles sobre la misma, como la presentación de 54 pruebas en su contra por caso agronitrogenados.

Acorde con la FGR, Gilda Lozoya recibió cinco transacciones de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México, como parte de los sobornos a su hermano, Emilio Lozoya.

Las transferencias fueron por un monto de 3.4 millones de dólares a la empresa fantasma Tochos Holding Limited de la cual Gilda Lozoya era titular, con conocimientos del delito.

La FGR señala a su vez que Gilda Lozoya realizó al menos dos depósitos para la residencia de su hermano en Lomas de Bezares, con recursos de procedencia ilícita.