La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de ser prestanombres de Tochos Holding Limited.

“Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita”. FGR

El operativo se realizó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la participación de agentes de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

La captura de Gilda Susana Lozoya Austin se suma a las investigaciones por presuntos vínculos con los sobornos relacionados al caso Odebrecht.

Detienen a la hermana de Emilio Lozoya; la acusan de ser prestanombres de Tochos Holding Limited (Especial)

Hermana de Emilio Lozoya señalada de actos de corrupción y triangular recursos

De acuerdo a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) a Gilda Lozoya se le señala por su relación con el caso Agronitrogenados.

En el cual Gilda Lozoya habría realizado encubrimiento de actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita en beneficio a su hermano Emilio Lozoya, como prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited, misma que tiene relación en el caso Odebrech.

“Cabe destacar que, de acuerdo a la indagatoria de esta FGR, se advierte que los recursos recibidos y administrados por Gilda “N”, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida”. FGR

Cabe recordar que en este caso, se tiene información que la hermana de Emilio Lozoya recibió 5 transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira y transfirió una cantidad menor a otra persona del 12 junio al 28 de noviembre de 2012.

Detienen a la hermana de Emilio Lozoya; la acusan de ser prestanombres de Tochos Holding Limited (Especial)

Hermana de Emilio Lozoya queda a disposición de las autoridades judiciales federales

Tras la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya se precisó que queda a disposición de las autoridades judiciales federales para determinar su situación jurídica.

Así como se refrendó los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad Federal para la captura de la hermana de Emilio Lozoya, tras una orden girada para su aprehensión “en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.