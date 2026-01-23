El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch confirmó la detención de Ryan Wedding en México tras ser buscado por el FBI.

El secretario compartió que el canadiense Ryan Wedding se entregó voluntariamente y en la visita del FBI a México el 22 de enero, fue trasladado a Estados Unidos.

Arresto de Ryan Wedding fue voluntario y en México

Se dio a conocer que el exatleta olímpico, Ryan Wedding, había sido capturado por el FBI por el delito de narcotráfico, pero Omar García Harfuch ya dio más información detallando que su arresto sucedió en México.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Nota en desarrollo...en breve más información