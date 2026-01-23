Existen dos versiones sobre el arresto de Ryan Wedding buscado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), pues Pam Bondi asegura que Estados Unidos lo capturó y no que él se entregó.

Rechazando los argumentos dados por Omar García Harfuch sobre Ryan Wedding, Pam Bondi explicó que bajo su jurisdicción agentes del FBI lograron capturar al canadiense acusado de narcotráfico y otros crímenes.

Ryan Wedding fue capturado por el FBI, asegura Pam Bondi

Aunque el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch y la fiscal general, Ernestina Godoy, aseguraron que Ryan Wedding se entregó a las autoridades, Pam Bondi lo negó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró mediante un post en X que el FBI actuó bajo su dirección para capturar a Ryan Wedding en México.

“Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los diez más buscados por el FBI: Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos.

Sin dar más detalles, Pam Bondi señaló que Ryan Wedding fue “trasladado a Estados Unidos” y que las acciones que se lograron fueron bajo la “ley y orden” de Donald Trump.

Por otra parte, engrandeció el trabajo hecho por Kash Patel frente al FBI, además de agradecer al embajador de Estados Unidos en México y a “las autoridades mexicanas” por el apoyo que dieron para la detención de Ryan Wedding.

Pam Bondi asegura que Ryan Wedding fue capturado en México gracias a ella y el FBI. (@AGPamBondi)

Hasta el momento, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy no han aclarado la detención de Ryan Wedding, así como tampoco han brindados detalles de cómo sucedió lo que ellos aseguraron fue una entrega voluntaria en la embajada de Estados Unidos en México.