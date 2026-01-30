García Harfuch confirma detención de “El señor del sombrero”, policía de Tultitlán

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, anunció la detención de Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, quien fue policía en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información, “El señor del sombrero” es el presunto líder de la célula delictiva conocida como “Los Monas”, vinculados con delitos como:

Homicidios

Venta y distribución de droga

Omar García Harfuch confirma captura de “El señor del sombrero”, policía de Tultitlán

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch confirmó la detención de un expolicía de Tultitlán, que fungía como líder de una célula criminal en este municipio del Edomex.

García Harfuch señaló que la captura de “El señor del sombrero”, se realizó gracias a los trabajos de inteligencia e investigación entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

Además de “El señor del sombrero”, Omar García Harfuch señaló que se detuvo a otras 10 personas, presuntos integrantes de tres células delictivas vinculadas con al menos 16 asesinatos en Tultitlán y Coacalco:

Lobo Los Monas Los Portales