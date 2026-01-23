Tras la detención de Ryan Wedding, Miryam Andrea Castillo Moreno, esposa del ex snowboarder olímpico canadiense, está en la mira.

A continuación, te compartimos algunos datos sobre la esposa de Ryan Wedding, acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, que fue localizado y detenido en México.

¿Quién es Miryam Andrea Castillo Moreno?

Miryam Andrea Castillo Moreno es la esposa de Ryan Wedding. Está acusada de colaborar con la red criminal ligada al Cártel de Sinaloa y Canadá, operada por el exatleta olímpico.

Miryam Andrea Castillo Moreno “lava dinero del narcotráfico” para su esposo y lo “ayuda a realizar actos de violencia”, acusa en FBI.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la tiene fichada por:

Lavar dinero del narcotráfico.

Administrar recursos obtenidos por tráfico de cocaína.

Apoyar actos de violencia vinculados a la organización criminal.

Facilitar la operación financiera del grupo en México.

Miryam Andrea Castillo Moreno (Red Social X)

¿Qué edad tiene Miryam Andrea Castillo Moreno?

Miryam Andrea Castillo Moreno nació en Nuevo León en 1991 por lo que tendría aproximadamente 34 años de edad.

¿Quién es el esposo de Miryam Andrea Castillo Moreno?

Miryam Andrea Castillo Moreno está casada con Ryan Wedding -de 44 años de edad- un exatleta que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 representando a Canadá.

Ryan Wedding, exatleta olímpico. (Agencia México )

¿Cuántos hijos tiene Miryam Andrea Castillo Moreno?

Se desconoce si Miryam Andrea Castillo Moreno tiene hijos.

¿Qué estudió Miryam Andrea Castillo Moreno?

Se desconoce el grado de estudios de Miryam Andrea Castillo Moreno.

¿En qué ha trabajado Miryam Andrea Castillo Moreno?

Se desconoce en qué ha trabajado Miryam Andrea Castillo Moreno, acusada de participar en la red criminal liderada por su esposo Ryan Wedding.

Arrestan en México a Ryan Wedding, esposo de Miryam Andrea Castillo Moreno

Ryan Wedding, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, fue detenido en México.

De acuerdo con Kash Padel, el esposo de Miryam Andrea Castillo Moreno dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá.

La red criminal del exatleta está ligada al Cártel de Sinaloa .

Ryan Wedding, quien ha sido comparado con Pablo Escobar y El Chapo Guzmán, fue trasladado a Estados Unidos donde enfrentará la justicia.

Respecto a Myriam Andrea Castillo Moreno, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro la ha fichado por colaborar con la red criminal de su esposo.

Actualmente, sus activos en Estados Unidos se mantienen bloqueados, así como tiene prohibido realizar transacciones sin licencia.