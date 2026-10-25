La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) marcaría uno de los cambios más relevantes dentro del organismo a menos de un año del arranque formal de las elecciones 2027.

Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad (...) esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

La consejera habría decidido presentar su renuncia en medio de una creciente presión política, mediática y administrativa derivada de investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

En su mensaje de despedida, Guadalupe Taddei sostuvo que su decisión busca proteger la institucionalidad del INE y evitar que la controversia afecte el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

Guadalupe Taddei Zavala formalizaría el lunes 26 de octubre de 2026 su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cargo para el cual fue designada en abril de 2023.

La dimisión se dio a conocer a través del comunicado de prensa número 460 con fecha del 25 de octubre de 2026, documento que el INE publicó en su portal y que fue retirado pocos momentos después.

Guadalupe Taddei deja la presidencia del INE y acudirá a San Lázaro este lunes (Especial)

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¿Qué dice la renuncia de Guadalupe Taddei?

En el texto, Guadalupe Taddei detalló que su salida es resultado de una profunda reflexión orientada a salvaguardar la institucionalidad del organismo.

“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, señala Guadalupe Taddei

La renuncia ocurre en un contexto de creciente presión mediática y política derivado de investigaciones sobre presuntas anomalías administrativas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció recientemente el inicio de una investigación formal en el INE por posibles irregularidades en contrataciones y triangulación de recursos públicos.

Entre los cuestionamientos destacan supuestos conflictos de interés y vínculos entre colaboradores del instituto y proveedores de materiales electorales.

Reportes periodísticos señalaron que el chófer de Guadalupe Taddei figura como apoderado legal de una de las empresas contratadas para suministrar papel de seguridad, tintas y otros insumos indispensables para los procesos electorales.

A pesar de haber rechazado de manera sistemática los señalamientos en su contra, diversos representantes de partidos políticos y miembros del propio Consejo General del INE solicitaron la separación de su cargo para garantizar la máxima transparencia.

Esta solicitud cobró especial relevancia ante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre de 2026.

Al respecto, Guadalupe Taddei manifestó su respeto a la fiscalización de la ASF y confirmó que el instituto colaborará plenamente con las autoridades, al tiempo que advirtió sobre la difusión de montajes, filtraciones y trascendidos cuya autenticidad debe ser corroborada por las vías institucionales correspondientes sin anticipar conclusiones.

El ambiente previo a la confirmación de su renuncia estuvo marcado por la anticipación de diversos periodistas y por el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el sábado 24 de octubre fue cuestionada sobre el futuro de la consejera presidenta y señaló brevemente que posteriormente hablarían del tema.

En su mensaje de despedida, Guadalupe Taddei enfatizó que el combate a la corrupción y la transparencia deben ejercerse con rigor y no como consignas selectivas o instrumentos de presión.

Guadalupe Taddei concluyó afirmando que su decisión responde a la firme convicción de que la protección de la institución y el cumplimiento de su misión constitucional deben prevalecer sobre cualquier interés coyuntural o personal.