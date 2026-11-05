El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la firma del convenio de colaboración con diversas instituciones, cuyo objetivo es evaluar los riesgos y la integridad de los aspirantes a candidaturas para las elecciones 2027.

La firma del convenio estaba programada para este viernes 6 de noviembre, pero el INE informó que será aplazada debido a cambios de última hora en las agendas de los funcionarios de alto nivel que participarán en el acto.

INE pospone firma de acuerdo para revisar integridad de aspirantes a candidaturas para 2027

Este viernes se firmaría el convenio del INE con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, para evaluar los riesgos y la integridad de los aspirantes a candidaturas en 2027.

INE aplaza convenio para evaluar riesgos e integridad de aspirantes a candidaturas (@INEMexico)

La finalidad del mecanismo es establecer canales de intercambio de información que permitan identificar posibles vínculos con la delincuencia organizada y evitar que estas personas se infiltren entre los candidatos.

A la firma del acto protocolario asistirían:

Sin embargo, el INE informó en un comunicado que la firma del convenio fue aplazada por situaciones ajenas al organismo y que la nueva fecha para formalizar el acuerdo será anunciada oportunamente mediante sus canales oficiales.

Pese al aplazamiento, el INE aseguró que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas continuará trabajando con regularidad y dentro de los plazos establecidos.