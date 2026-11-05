INE aplaza convenio para evaluar riesgos e integridad de aspirantes a candidaturas

El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la firma del convenio de colaboración con diversas instituciones, cuyo objetivo es evaluar los riesgos y la integridad de los aspirantes a candidaturas para las elecciones 2027.
La firma del convenio estaba programada para este viernes 6 de noviembre, pero el INE informó que será aplazada debido a cambios de última hora en las agendas de los funcionarios de alto nivel que participarán en el acto.
INE pospone firma de acuerdo para revisar integridad de aspirantes a candidaturas para 2027
Este viernes se firmaría el convenio del INE con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, para evaluar los riesgos y la integridad de los aspirantes a candidaturas en 2027.
La finalidad del mecanismo es establecer canales de intercambio de información que permitan identificar posibles vínculos con la delincuencia organizada y evitar que estas personas se infiltren entre los candidatos.
A la firma del acto protocolario asistirían:
- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR)
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Francisco Almazán Barocio, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Sin embargo, el INE informó en un comunicado que la firma del convenio fue aplazada por situaciones ajenas al organismo y que la nueva fecha para formalizar el acuerdo será anunciada oportunamente mediante sus canales oficiales.
Pese al aplazamiento, el INE aseguró que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas continuará trabajando con regularidad y dentro de los plazos establecidos.