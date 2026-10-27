El 27 de octubre de 2026, Blanca Yassahara Cruz García fue elegida por unanimidad como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

La abogada y funcionaria cuenta con una amplia experiencia en el ámbito electoral, particularmente en la organización y operación de procesos electorales en México.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella:

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García ha laborado dentro del INE por más de una década desempeñando funciones estratégicas en la organización electoral.

Su experiencia combina conocimientos técnicos, operativos y jurídicos en materia electoral, lo que la hace una especialista en la organización de elecciones y la implementación de procesos institucionales dentro del sistema electoral mexicano.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

¿Qué edad tiene Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García nació en Huajuapan de León, Oaxaca, el 6 de septiembre de 1986. Tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

A Blanca Yassahara Cruz García la rige el signo zodiacal de Virgo.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

¿Cuántos hijos tiene Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García es Licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo.

También cuenta con una Maestría en Derecho, ambos títulos obtenidos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

¿En qué ha trabajado Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García ha tenido una trayectoria destacada en el Instituto Nacional Electoral (INE), a lo largo de una década se ha desempeñado en diversas vocalías distritales y locales.

Como Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva en Puebla, lideró la preparación y ejecución del Proceso Electoral Federal. También supervisó la actualización de los sistemas y la instalación de casillas.

En su rol como Encargada del Despacho de la Vocalía de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva de Puebla, coordinó la preparación, desarrollo y evaluación del proceso electoral estatal.

Como Encargada del Despacho de la Vocalía del Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, participó en la gestión jurídica, administrativa y operativa de los órganos electorales.

En 2022, el Consejo General del INE la designó Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados federal la eligió como Consejera Electoral del Consejo General del INE para el periodo 2026-2035, mediante mayoría calificada.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General la designó Presidenta Provisional del INE.