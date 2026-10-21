Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), está en medio de la polémica luego de que se diera a conocer que presuntamente su chofer Jonathan Navarrete Torres se encuentra vinculado a una empresa proveedora del organismo electoral.

De acuerdo con una investigación de los periodistas Erika Hernández y Rolando Herrera, publicada en Reforma, desde 2023 el chofer de Taddei ha sido apoderado para pleitos y cobranzas de Corportativo Zeg, una compañía que suministraba materiales al INE y que es indagada por vínculos con el crimen organizado.

La nota periodística menciona que ni funcionarios ni personal de seguridad del INE conocen quién es Jonathan Navarrete Torres, quien comenzó a trabajar con Guadalupe Taddei en abril 2025.

Incluso, han asegurado que aparentemente el chofer de Guadalupe Taddei no acude al INE, aunque de acuerdo con su declaración patrimonial percibe un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales y tiene nivel de jefe de departamento, pese a que su función solo es transportar a la presidenta del INE.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Empresa proveedora del INE relacionada con el chofer de Guadalupe Taddei es investigada por la UIF

El Corporativo Zeg donde figura Jonathan Navarrete Torres como apoderado, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestas operaciones con recursos de origen ilícito.

Tras su indagación, la UIF le congeló las cuentas a Corporativo Zeg junto a Cajas Graf, otra empresa en el mercado de los materiales electorales.

Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) también investigó a la empresa relacionada con el chofer de Guadalupe Taddei por prácticas ilícitas.

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en mayo de 2024, le abrió un expediente en su contra por prácticas monopólicas.

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)

Corporativo Zeg y Cajas Graf, indica Reforma en su nota, tuvieron de representante a Jesus Octavio García González, quien se desempeñó hasta hasta abril 2026 como director de Administración del INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei.

Ambas empresas tienen como dueños a los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, quienes presuntamente han obtenido contratos con Guadalupe Taddei desde el 2021 cuando era titular del Instituto Electoral en Sonora.