La polémica por las presuntas irregularidades en contrataciones del INE sumó un nuevo capítulo con los señalamientos que apuntan a una supuesta red de influencia construida por el empresario José Alfredo Hernández Casillas dentro de áreas estratégicas del organismo electoral.

De acuerdo con las versiones difundidas, personas vinculadas al proveedor habrían ocupado cargos clave en la estructura administrativa, lo que habría permitido una incidencia directa en procesos relacionados con adquisiciones y licitaciones.

De acuerdo con La Jornada, uno de ellos sería Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración.

Los nuevos señalamientos se agregan a las investigaciones y cuestionamientos que actualmente enfrenta Guadalupe Taddei en el INE.

José Alfredo Hernández Casillas habría incidido en decisones administrativas del INE gracias a personas cercanas

José Alfredo Hernández Casillas, conocido por ser proveedor de materiales del INE, habría dado un salto importante al incidir directamente con personas cercanas en las decisiones administrativas.

Con información de La Jornada, esta inserción de colaboradores clave se consolidó en áreas operativas y financieras estratégicas como Materiales, así como en la cabeza administrativa con Jesús Octavio García González.

Este nombre sería clave, pues se trataría de una persona que fungió anteriormente como representante legal de diversas empresas comerciales vinculadas al propio José Alfredo Hernández Casillas.

Entre las que destacan, se encontrarían Cajas Graff, la cual han formado parte y ganado procesos de licitación del INE.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

La difusión de irregularidades permitiría conocer que José Alfredo Hernández Casillas ordenaba a Jesús Octavio García González sobre la emisión de fallos correspondientes a la licitación de materiales clave para el INE.

Ello mediante un audio difundido por la cuenta de Instagram amandaromanom, en el que se escucha al empresario girar instrucciones para la conducción de procesos de licitación al entonces funcionario.

Los señalamientos serían una presunta muestra de proceso simulados en el órgano electoral, sumando más irregularidades que involucrarían a Hernández Casillas y Guadalupe Taddei.

Hasta el momento se desconoce si esto será parte de las investigaciones que llevan a cabo los órganos de control del INE y sus posibles repercusiones al respecto como una presunta renuncia de la Consejera presidenta.