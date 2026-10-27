Tres funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que fueron captados en video en compañía de José Alfredo Hernández Casillas, renunciaron a sus respectivos cargos.

Así lo dio a conocer la consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, quien refirió que las dimisiones se efectuaron tras revisar el desempeño de los servidores públicos que integran al INE.

Sin aludir a la aparición de los tres funcionarios en los videos con José Alfredo Hernández Casillas, Blanca Cruz resaltó que la acción busca dar paso a una renovación de responsabilidades.

Renuncian al INE tres funcionarios más; los vinculan con José Alfredo Hernández Casillas

Al destaparse el caso de los contratos del INE asignados a José Alfredo Hernández Casillas, se reveló que el chofer de Guadalupe Taddei promovió el ingreso de diversos funcionarios al instituto.

En torno a ello, el diario Reforma compartió imágenes y videos en los que tres servidores públicos aparecen en compañía del contratista, mismos que ya presentaron su renuncia.

En conferencia de prensa, Blanca Cruz informó que los funcionarios del INE que se separaron de sus cargos este martes 27 de octubre, se tratan de los que se presentan a continuación:

Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género

José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática

Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios

Al respecto, la consejera presidenta provisional explicó que las dimisiones se presentaron luego de que se puso en marcha una revisión del desempeño del personal que toma decisiones en el INE.

Funcionarios que renunciaron al INE fueron recomendados por José Alfredo Hernández Casillas

Al revelarse el caso de los contratos asignados a José Alfredo Hernández Casillas, se reportó que además de recibir las asignaciones, recomendó la contratación de personal.

Con respeto a lo anterior, se informó que José Alfredo Hernández Casillas promovió el ingreso de los 3 servidores que renunciaron y fue la propia Guadalupe Taddei quien avaló sus contrataciones.

Por los hechos, Blanca Cruz resaltó que las renuncias se concretaron en busca de que se inicie una una etapa de “renovación de responsabilidades que tengan estricto apego a la ley.

De la misma forma indicó que de esa manera, se pretende dar certeza a la continuidad operativa del INE rumbo a las elecciones 2027.