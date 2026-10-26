Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) desatará una serie de cambios estratégicos.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal explicó que la nueva presidencia tendrá la función de remover y renovar los cargos en distintas áreas administrativas, a fin de recobrar la confianza en el INE.

Ricardo Monreal anticipa relevos en al menos 13 áreas del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Tras las presuntas irregularidades y conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei, la funcionaria anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)

Ante la salida de Guadalupe Taddei, Ricardo Monreal anticipó que vendría cambios importantes en al menos 13 cargos del INE, entre ellos, de funcionarios que también son investigados por irregularidades.

Ricardo Monreal explicó que los posibles relevos responden a la pérdida de confianza, por lo que la nueva presidencia deberá elegir a funcionarios profesionales, imparciales y que den certeza del INE.

Monreal señaló que serían al menos 13 los cargos que cambiarían de funcionarios, aunque los cargos por designación directa de la presidencia del instituto son 15:

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Dirección Ejecutiva de Administración Unidad Técnica de Fiscalización Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPLES) Unidad Técnica de Servicios de Informática Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación Coordinación Nacional de Comunicación Social Coordinación de Asuntos Internacionales

Cabe mencionar que la presidencia del INE también tiene la facultad de nombrar a los titulares de las 32 Juntas Locales Ejecutivas en los estados, aunque hasta ahora se desconoce si habrá cambios en esta estructura.

Monreal advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no elimina las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales que pudieran derivarse de su gestión o de la actuación de otros funcionarios.