La Cámara de Diputados recibirá la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE este 26 de octubre de 2026, aunque aún se desconoce si lo hará de manera presencial o mediante un tercero. Te contamos qué se sabe.

El horario de la entrega sería a las 13:30 horas, de acuerdo con reportes periodísticos como el de la reportera Maru Rojas, de Grupo Fórmula.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dijo el día anterior que la renuncia es definitiva, pero este día se conocerán los términos de la misma.

Entrega de la renuncia de Taddei: hora y fecha

La entrega de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados será este 26 de octubre a las 13:30 horas.

Inmediatamente después se convocará a la Jucopo para emitir la convocatoria para aspirantes a nueva consejera del INE.

El día anterior, el presidente de la Jucopo calculó que en cinco semanas habría un nuevo perfil elegido.

Cámara de Diputados perfila elegir una mujer en la presidencia del INE

De acuerdo con la reportera Maru Rojas, será nuevamente una mujer la elegida, para darle prioridad al tema de paridad en el Consejo General del INE.

Martín Faz, consejero del INE, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el procedimiento para elegir una presidencia interina arranca después de la entrega de la renuncia a la Cámara de Diputados.