La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei ya activó el mecanismo legislativo para designar a la próxima persona que encabezará el Instituto Nacional Electoral.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó que el proceso para nombrar al relevo comenzará de inmediato, incluso antes de que la dimisión entre formalmente en vigor.

El cambio ocurre en un momento clave para el organismo electoral, en medio de las elecciones 2027 y bajo un intenso escrutinio político e institucional.

Monreal: Ya inició el proceso legislativo para elegir al relevo de Taddei en el INE

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, anunció que se activa el proceso legislativo para elegir el reemplazo de Guadalupe Taddei, como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que el simple anunció de la renuncia ya activa el proceso legislativo para encontrar a quien la reemplace.

Guadalupe Taddei deja la presidencia del INE y acudirá a San Lázaro este lunes (Especial)

Guadalupe Taddei deja la presidencia del INE y acudirá a San Lázaro este lunes (Especial)

Monreal perfila nuevo presidente del INE a finales de noviembre

Ricardo Monreal perfiló que se tendrá un nuevo presidente o presidenta del INE dentro de entre cuatro y cinco semanas, de acuerdo con los tiempos legislativos, es decir, alrededor de finales de noviembre .

El presidente de la Jucopo hizo hincapié en que el nombramiento es importante de cara a las elecciones 2027, en las que se elegirán gubernaturas, presidencias municipales, congresos estatales y diputados federales.

“¿Cuánto dura este proceso? en un procedimiento normal, entre cuatro y cinco semanas desde el inicio... convocaremos desde mañana… una vez conocida la renuncia formal y la separación absoluta… iniciaremos el procedimiento constitucional” Ricardo Monreal, presidente de Jucopo en Cámara de Diputados

Monreal explica procedimiento para elegir nuevo presidente del INE

Ricardo Monreal explicó el procedimiento legislativo para elegir a un nuevo presidente o presidenta del INE:

Va a nombrarse a un sustituto provisional del INE de entre los consejeros actuales

La Cámara de diputados emitirá un acuerdo para iniciar el procedimiento de sustitución ante la ausencia definitiva de Guadalupe Taddei

Se nombra un comité técnico

Se abre a convocatoria para elegir un hombre o mujer

Se reciben inscripciones

Se designa a uno por mayoría calificada, es decir, con el respaldo de dos terceras partes

Se procede a la insaculación sino se logra mayoría calificada

El legislador morenista dijo que no habrá crisis ni sobresaltos en el INE debido a que quedará encabezado por uno o una de sus actuales consejeros de manera sustituta.

Monreal califica de “decisión correcta” la renuncia de Guadalupe Taddei ante elecciones 2027

Ricardo Monreal resaltó que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados elegir a un sustituto o sustituta de Guadalupe Taddei.

En ese marco, calificó de “decisión correcta” la renuncia de Guadalupe Taddei para no generar dudas ante las elecciones 2027.

Monreal insiste en rapidez para buscar reemplazo de Guadalupe Taddei

Ricardo Monreal insistió que la Cámara de Diputados debe ser rápida con el proceso para elegir nuevo presidente del INE.

Recordó que el procedimiento convencional, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la renuncia se debe presentar ante el Consejo General del INE y posteriormente se notifica a la Cámara de Diputados.

El morenista aclaró que con el anunció de la renuncia que se dio este domingo 25 de octubre, la Cámara de Diputados ya puede empezar los trabajos para emprender un proceso de nombramiento.