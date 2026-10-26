La subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros del INE, Valeria Ramírez presentó su renuncia voluntaria al cargo luego de que se revelaron irregularidades en su contratación.

De acuerdo con un documento que se filtró en redes sociales, la funcionaria envuelta en la polémica por presuntamente ser favorecida para llegar al cargo, presentó su renuncia el domingo 25 de octubre.

Cabe destacar que reportes en torno a Valeria Ramírez señalan que su contratación en el INE se efectuó por presuntos favores por parte de Carlos Luna Rosas, su pareja sentimental.

INE (Especial)

Valeria Ramírez renuncia al INE

A la polémica que se ha generado en torno al Instituto Nacional Electoral (INE) por la comisión de presuntas irregularidades en la asignación de contratos, se le ha sumado un nuevo asunto.

Se trata de la renuncia voluntaria de Valeria Ramírez, subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros del instituto, quien presentó su dimisión el domingo 25 de octubre de 2026.

En el documento con el que notificó al Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Valeria Ramírez se limitó a señalar que su renuncia al cargo se debe a “intereses personales”.

Valeria Ramírez renuncia al INE por polémica de presunto nepotismo (@gemonroy/X)

Asimismo, agradeció “la oportunidad” de haber sido parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como por la confianza y las atenciones que afirmó, se le dieron durante su encargo.

No obstante, la dimisión de Valeria Ramírez se concretó en medio de la controversia que se desató luego de que se dio a conocer que habría sido contratada en el INE gracias a influencias personales.

Valeria Ramírez presentó su renuncia voluntaria por presunta contratación por nepotismo

En su renuncia voluntaria, Valeria Ramírez solo apuntó que decidió separarse de la Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros del INE por “intereses personales”.

Sin embargo, la acción se efectuó luego de que se reveló que habría sido contratada para el puesto por nepotismo, pues se reveló que su pareja sentimental habría impulsado su incorporación.

Al respecto, el periodista Jorge Monroy publicó en redes un reporte en el que aseguró que Carlos Luna Rosas, Jefe de Oficina de Guadalupe Taddei, es el novio de la ahora exsubdirectora.

En torno a los hechos, el comunicador afirmó que Valeria Ramírez Gallardo habría sido contratada en el INE gracias a que su pareja, la promovió con el respaldo de la propia Guadalupe Taddei.

Incluso, el reporte señala que Valeria Ramírez ya había intentado ingresar al instituto, pero en un par de ocasiones previas reprobó el examen de inducción y su postulación fue descartada.