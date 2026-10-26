Arturo Manuel Chávez López, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se perfila para ser presidente interino del organismo ante la renuncia de Guadalupe Taddei.

El proceso normativo indica que ante la renuncia del consejero o consejera presidenta, un consejero o consejera actual asumirá como presidente interino en lo que se elige el nombramiento.

La permanencia de Arturo Chávez será de alrededor de un mes o cinco semanas, de acuerdo con los tiempos legislativos para elegir a un nuevo consejero o consejera presidenta del INE.

Arturo Chávez, de los consejeros más recientes a presidente interino del INE

Arturo Chávez fue elegido como consejero del INE en abril de 2026 para el periodo 2026-2035. Se trata de uno de los tres más recientes ingresos.

El consejero Arturo Chávez es maestro en Sociología Política y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente preside la Comisión Permanente de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE.

INE y Cámara de Diputados listos para cubrir cargo de Gudalupe Taddei

Los 10 consejeros del INE se deberán reunir este lunes 26 de octubre para definir formalmente la presidencia interina del organismo ante la renuncia de Guadalupe Taddei, de la que se espera salga elegido Arturo Chávez.

La Cámara de Diputados dejo ver que ya está lista para recibir la renuncia formal de Gudalupe Taddei, emprender el proceso legislativo para lanzar una convocatoria, recibir inscripciones y elegir a un nuevo o nueva presidente del INE rumbo a las elecciones 2027.