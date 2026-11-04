El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ignacio Mier, descartó que la salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) pueda afectar las elecciones 2027.

Al respecto, hizo un llamado a todos los involucrados en el proceso electoral a centrar el debate en el tema de la organización de los comicios.

Que no se distraiga la atención en el proceso de organización de una de las elecciones más grandes que va a vivir nuestro país en esta década. Ignacio Mier

Ignacio Mier resaltó que todos los asuntos relacionados con la revisión del INE por el caso de Guadalupe Taddei, tendrían que analizarse una vez concluidas las elecciones 2027.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Ignacio Mier pide confiar en elecciones 2027 pese a crisis en el INE

Pese a la polémica de Guadalupe Taddei que ha devenido en una serie de despidos y renuncias en el instituto, Ignacio Mier confió en que las elecciones 2027 se realizarán de forma adecuada.

En conferencia de prensa, el senador de Morena pidió confiar en el desarrollo de la contienda al señalar que no hay por qué preocuparse por el curso que puedan tomar.

En especial porque los cuestionamientos contra la gestión de Guadalupe Taddei no comprometen la organización, por lo que pidió distinguir entre responsabilidades y trabajo institucional.

Por eso, llamó a que la atención se mantenga en la organización del proceso electoral y en la preparación de las elecciones de 2027, sin que las controversias interfieran en las actividades del organismo.

Recordó que la contienda requiere que se instalen más de 170 mil casillas, además de capacitación y coordinación para garantizar la participación democrática de candidatos y partidos.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ignacio Mier llama a posponer revisión profunda del INE

Al expresar su total confianza en la realización de las elecciones 2027, Ignacio Mier pidió que centrar el debate en el procedimiento administrativo y judicial de la contienda.

En ese sentido, el senador planteó que la Comisión de Fiscalización del INE y el órgano de auditoría verifiquen y coadyuven con la Auditoría Superior de la Federación para determinar responsabilidades.

Sobre ello, afirmó que “no hay inocencia” y que, si alguien del movimiento transformador se contaminó o desvió, debe pagar, en el contexto de las investigaciones sobre Guadalupe Taddei.

Pero, insistió que aunque la revisión interna profunda es necesaria a12 años de su creación, tiene que ocurrir “pasando el proceso”, con un diagnóstico previo y mientras avanzan las elecciones de 2027.