La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evitó hablar sobre la posible salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al ser abordada por medios a su llegada a Apatzingán en Michoacán, ante el rumor de la posible renuncia de Taddei del INE, Sheinbaum se limitó a responder “después platicamos de eso”.

Esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que realizará una investigación por posibles irregularidades en contratos para el INE.

Tras los señalamientos a Guadalupe Taddei por presunto conflicto de interés y entrega de contratos millonarios a proveedores cercanos.

🚨“Después platicamos de eso”, responde Claudia Sheinbaum sobre la polémica alrededor de Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.



Ayer, la presidenta aseguró que no debe haber “ninguna sombra de corrupción”.



📹 Israel Aldave @Radio_Formula… — Azucena Uresti (@azucenau) October 24, 2026

Sheinbaum ya había dicho que renuncia en el INE depende de Taddei

Antes de que los rumores se hicieran más fuertes sobre la posible renuncia de Taddei en el INE, la presidenta Sheinbaum ya había dicho que la decisión dependía de la consejera presidente.

Al señalar que cualquier decisión sobre una eventual renuncia o licencia corresponde exclusivamente a la propia funcionaria “eso depende de ella…depende de las decisiones personales que cada quien” expresó Sheinbaum durante la mañanera del viernes 23 de octubre.

Sin embargo, Sheinbaum fue clara al enfatizar que en las instituciones públicas no debe existir ninguna sombra de corrupción y subrayó la necesidad de que se realicen las auditorías e investigaciones necesarias para esclarecer los señalamientos contra Taddei.