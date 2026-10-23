La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este 23 de octubre de 2026 que investiga posibles irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

La indagatoria alcanzará tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), además de:

Empresas

Servidores públicos

Proveedores presuntamente vinculados con los hechos

Según el órgano técnico de la Cámara de Diputados, la investigación de oficio examina el posible uso indebido de recursos públicos, que, de comprobarse algún ilícito, podría derivar en el regreso de recursos o denuncias penales.

ASF (@ASF_Mexico)

ASF investiga posibles conflictos de interés y esquemas de triangulación en contrataciones del INE

En un breve comunicado, la ASF dio a conocer que hasta el momento ya cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en distintas contrataciones del INE.

Entre las conductas que serán revisadas se encuentran presuntos conflictos de interés, posibles acuerdos de colusión y esquemas de triangulación de recursos.

A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. ASF

La ASF señaló que la investigación se realizará con base en las nuevas facultades que le fueron otorgadas en materia de investigación, toda vez que existen elementos suficientes para continuar con la misma.

Presidenta del INE (Galo Cañas Rodríguez)

ASF investiga contrataciones del INE: ¿Qué consecuencias podría haber?

Las consecuencias estarán determinadas por los resultados de la investigación y las responsabilidades que, en su caso, se comprueben. Según el portal de la ASF, las acciones posibles incluyen: