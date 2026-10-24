Tras la polémica por irregularidades en la contratación de empresas en el INE, se ha especulado sobre la eventual salida de Guadalupe Taddei, por lo que se tenía que buscar quién la sustituya.

De acuerdo con la información, Guadalupe Taddei no necesita un proceso especial para tramitar su renuncia, ya que la Constitución no lo estipula, por lo que su renuncia sería un acto unilateral.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Esto pasará si Guadalupe Taddei renuncia al INE tras polémica por su gestión

De frente a la organización de las elecciones 2027, crece la duda sobre qué pasará si Guadalupe Taddei renuncia al INE tras los señalamientos en su contra por presuntos conflictos de interés.

Lo que pasará si se confirma la renuncia de Guadalupe Taddei es que el Consejo General del INE sesionará para designar a un presidente provisional de entre los 10 consejeros:

¿Qué pasa si renuncia Guadalupe Taddei? (Redes sociales)

Para la elección provisional, el consejero o consejera deberá obtener la mayoría de votos del consejo, es decir, mínimo seis. Asimismo, se notificará al Congreso para que inicie el proceso de selección.

La Cámara de Diputados sería la encargada de realizar el proceso de selección definitiva para ocupar el lugar de Guadalupe Taddei. Quien sea nombrado deberá concluir con el periodo en curso, hasta 2032.

Este escenario tendría implicaciones administrativas muy severas, pues la Cámara de Diputados atraviesa la aprobación del Presupuesto de Egresos y el INE los preparativos de las elecciones 2027.