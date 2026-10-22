Los consejeros del INE, Carla Humphrey y Arturo Castillo cuestionaron a Guadalupe Taddei por su chofer, Jonathan Navarrete, y aseguran que debe aclarar los contratos.

De acuerdo con lo señalado por ambos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los contratos generan una apariencia incorrecta que deben evitarse.

Ni Carla Humphrey ni Arturo Castillo estuvieron presentes en la conferencia de prensa, a lo cual, la consejera aclaró que se le avisó a las 15:46 horas, quince minutos antes de iniciar.

Carla Humphrey cuestiona el poder de Guadalupe Taddei en el INE: “Ella es la única encargada”

Por su parte, la consejera del INE, Carla Humphrey aseguró que Guadalupe Taddei es la única encargada en las asignaciones internas, además de los recursos del instituto.

Carla Humphrey y Arturo Castillo cuestionan a Taddei por su chofer y los contratos del INE (René Cruz)

Ante esto, Carla Humphrey aclaró que las respuestas sobre los contratos que vinculan al chofer de Guadalupe Taddei, no se las pueden dar el resto de los consejeros, ya que se concentró el poder en presidencia.

Agregó que los mismos consejeros tampoco tienen acceso a la información del INE, sólo mediante los comunicados pese a que lo soliciten, inclusive con el sistema de transparencia.

Carla Humphrey explicó que ha buscado anular el “maxipoder” de la Presidencia en el INE, en distintos momentos como la asignación de la credencial para votar así como falta de materiales.

Sin embargo, añadió que la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ha negado las impugnaciones e información, por falta de atribuciones.

Arturo Castillo pide a Guadalupe Taddei aclarar situación con su chofer y los contratos del INE

Ante cuestionamientos de medios, el consejero Arturo Castillo señaló que Guadalupe Taddei debe explicar todo lo relacionado con los contratos del INE y su chofer.

Carla Humphrey y Arturo Castillo cuestionan a Taddei por su chofer y los contratos del INE (René Cruz)

Esto debido a que sus actos parecen incorrectos y están generando desconfianza en el INE, por lo que también se deberían iniciar procesos para esclarecer los contratos.

Arturo Castillo explicó que la desconfianza no es algo que convenga, aunque de momento descartó afirmar que se trate de una campaña de desprestigio contra el INE.

Referente a una posible renuncia de Guadalupe Taddei, Arturo Castillo señaló que la decisión sólo le corresponde a la consejera presidenta, y si considera que es razón evidente.



