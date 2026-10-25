Alfonso Ramírez Cuéllar exige una indagatoria exhaustiva en contra de Guadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral (INE), tras revelarse posibles vínculos ilícitos con proveedores de dicha institución.

El diputado de Morena sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei resulta insuficiente ante la gravedad de los señalamientos, por lo que propuso iniciar un proceso de desafuero y juicio político en el Congreso de la Unión para garantizar el castigo correspondiente.

“La renuncia no sería suficiente, tenemos que ir a fondo en castigar si es que hay algún delito” Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que la presunta red de corrupción pone en peligro la democracia mexicana, subrayando la urgencia de limpiar de raíz las instituciones electorales y aplicar todo el peso de la ley sin tolerancia a la impunidad.

Alfonso Ramírez Cuéllar asegura que renuncia de Taddei no sería suficiente y exige una investigación a fondo

En la entrevista con Grupo Fórmula, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar expuso una postura firme respecto a las acusaciones de corrupción y conflictos de interés atribuidos a Guadalupe Taddei.

Alfonso Ramírez Cuéllar exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las autoridades competentes investiguen los hechos a fondo.

“Lo primero es terminar toda la investigación, nadie es culpable hasta que no se demuestra que cometió un delito, hay todas las pruebas que se tienen que exigir, la auditoría tiene que ir a fondo” Alfonso Ramírez Cuéllar

Recalcó que la sola renuncia de Guadalupe Taddei no la exime de responsabilidades ni detiene la acción legal.

“De resultar cierto lo que ha venido señalando la propia auditoría, pues estamos ante un hecho vergonzoso, un delito que tiene que ser castigado y que no bastaría en su caso la renuncia” Alfonso Ramírez Cuéllar

Dado que la consejera presidenta cuenta con fuero constitucional, señaló que en caso de encontrarse pruebas de delito se debe presentar la denuncia en la Cámara de Diputados.

“Esta señora tiene fuero de manera inmediata la denuncia tiene que presentarse a la Cámara de Diputados, instalar la sección instructora, iniciar todo el proceso legislativo y jurisdiccional y en caso de que resulte responsable el Senado debe establecer el juicio político y con todas las consecuencias” Alfonso Ramírez Cuéllar

Integrar la Sección Instructora para removerle la inmunidad (desafuero) y remitir el expediente al Senado para tramitar un juicio político y aplicar “todo el peso de la ley”.

“Debe ser sometida a desafuero, se tiene que presentar en la Cámara de Diputados la denuncia, instalar la comisión instructora, proceder con todos los pasos” Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar expresó su molestia personal ante el caso, advirtiendo que costó décadas de lucha construir un órgano electoral imparcial y transparente, por lo que no se puede tolerar que una persona ponga en riesgo la credibilidad de las instituciones democráticas.

“Si las cosas salen como se están denunciando no solamente sería decepcionado, sería una de las personas enojadas, indignadas (…) Hemos luchado mucho desde hace muchos años por tener un árbitro imparcial independiente que se maneje con honestidad, con eficacia, y una persona no puede venir a echar por la borda el esfuerzo de generaciones que han luchado por la democracia y por garantizar que las instituciones funcionen con decoro y con decencia política” Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar considera que se debe aprovechar el caso de Guadalupe Taddei para revisar al INE

Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que dentro de Morena deben ser los primeros en exigir el esclarecimiento total y la rendición de cuentas.

“Nosotros en Morena debemos ser los primeros de exigir la investigación, el esclarecimiento de todo y en su caso el castigo total” Alfonso Ramírez Cuéllar

En ese sentido, destacó que los de Morena son los primeros que no deben conformarse con una renuncia de Guadalupe Taddei sin esclarecer los hechos.

“Morena no puede tolerar ni debe aceptar que quede impune y que nos conformemos con la simple renuncia” Alfonso Ramírez Cuéllar

Mencionó que, faltando 225 días para los comicios del 6 de junio, el INE no puede quedar descabezado ni “al garete”, por lo que en cuanto se concrete una eventual salida, el Congreso debe designar de inmediato a un sustituto que encabece el organismo con probidad.

“Nos faltan 225 días para la elección del 6 de junio del próximo año, ya el organismo tiene que estar trabajando a toda su capacidad; ante una renuncia pues inmediatamente habrá que nombrar a la persona que se encargue de dirigir todos los trabajos” Alfonso Ramírez Cuéllar

Planteó que esta coyuntura debe aprovecharse para efectuar una revisión integral de los procesos de licitación, adjudicación, compras y contrataciones del INE, haciendo extensible esta fiscalización a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

“Hay que hacer una revisión profunda de todo el sistema electoral mexicano, de todos los sistemas de compras, de adjudicaciones, de contrataciones, de funcionamiento como INE, pero también de los OPLEs; estamos ante esa oportunidad de que si vamos a hacer algo hay que hacerlo a profundidad” Alfonso Ramírez Cuéllar