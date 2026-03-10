La Cámara de Diputados se encuentra en el proceso final para definir al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, por lo que Aureliano Hernández Palacios Cardel, uno de los candidatos se perfila como favorito.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Aureliano Hernández Palacios Cardel con datos como:

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel es originario de Xalapa, Veracruz y actualmente uno de los perfiles más relevantes para ser el nuevo titular de la ASF, y según reportes periodísticos el candidato favorito.

Además es un funcionario con una carrera consolidada dentro de la propia ASF y cercano a David Colmenares, quién buscaba la reelección pero quedó fuera de la terna.

¿Qué edad tiene Aureliano Hernández Palacios Cardel?

La vida personal de Aureliano Hernández Palacios Cardel como su edad son datos que el funcionario mantiene como privados, por lo que se desconoce esta información.

¿Quién es su esposa Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel mantiene su vida sentimental en privado por lo que no se sabe si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

En el perfil profesional de Aureliano Hernández Palacios Cardel tampoco muestra su fecha de nacimiento, por lo que no es posible conocer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Tampoco hay información sobre los hijos de Aureliano Hernández Palacios Cardel, pero se sabe que él es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, secretario particular de Claudia Sheinbaum en su gestión de la Ciudad de México.

¿Qué estudió Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Economía.

¿En qué ha trabajado Aureliano Hernández Palacios Cardel?

La trayectoria profesional de Aureliano Hernández Palacios Cardel se ha basado en la revisión de recursos federales, así como el control del ejercicio presupuestal y al interior de la ASF.

Destaca en cargos como: