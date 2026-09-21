Félix Salgado Macedonio, senador de Morena con licencia, aclaró que Beatriz Mojica no es candidata a la gubernatura de Guerrero y que ser coordinadora no necesariamente significa que participará en las elecciones 2027.

“Lo han dicho claramente allá arriba. Esto de la coordinación no significa que forzosamente sea el candidato o la candidata. Se eligió a la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, no se eligió a la candidata a gobernadora, es un supuesto, puede ser, pero no es un hecho real de que ya es...” Félix Salgado Macedonio. Senador con licencia

Félix Salgado Macedonio dijo que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta Nacional de Organización de Elecciones, Citlalli Hernández, así lo han dicho también.

Las declaraciones de Félix Salgado Macedonio se dan tras el silencio que ha guardado respecto a la designación de defensores y defensoras de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, proceso en el que no participó.

Félix Salgado se desmarca del proceso interno de Morena

Félix Salgado Macedonio dijo que no ha dado su opinión debido a que no participó el proceso interno de Morena y su nombre no fue requerido.

El senador por Guerrero no participó en el proceso interno por ser padre de la gobernadora, Evelyn Salgado, a fin de evitar señalamientos de nepotismo.

Félix Salgado critica a quienes desconocen encuesta en Guerrero

Félix Salgado criticó a quienes están inconformes con los resultados de la encuesta de Morena para Guerrero, pues dijo que firmaron respetar las reglas.

El senador con licencia señaló que todos deben trabajar en apoyo y unidad a quien resultó ganadora, simplemente por el hecho de haber participado.

Agregó que deben unirse porque independientemente del perfil que vaya a ser elegido para la candidatura, va a ganar Morena.

Feliz Salgado se reúne con Beatriz Mojica

Beatriz Mojica publicó una foto de su encuentro este 20 de septiembre con Félix Salgado Macedonio con quien dijo comparte el compromiso de fortalecer el movimiento, la unidad y poner por encima el bienestar de Guerrero.

Dijo que con la presidenta Claudia Sheinbaum van a seguir firmes en la transformación.