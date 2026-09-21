“Si fuéramos narcos, no se atreverían ni siquiera mirarnos”, así respondió Gerardo Fernández Noroña ante gritos de “corrupto” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Al grito de ¡fuera corruptos! un grupo de usuarios del AICM increpó a Gerardo Fernández Noroña a su regreso de Nayarit.

En el momento, Noroña solo movió la mano como si dirigiera una orquesta mientras también le gritaban “narcopolítico” y “fuera Morena”.

Noroña: si fuéramos narcos, no se atreverían a mirarnos

Gerardo Fernández Noroña decidió dar una respuesta en X en la que se quejó de que un grupo de “envalentonado” le gritaron “canalladas”.

Noroña remató su mensaje con la frase de que si fueran narcos o narcopolíticos la gente no se atrevería ni a mirarlos.

El senador adjudicó esta acción a los medios, pues dijo que se promueven acciones en contra de Morena.

Noroña fue increpado en el AICM al regresar de Nayarit

Gerardo Fernández Noroña regresó a la Ciudad de México tras un viaje a Nayarit.

El motivo fue su asistencia al Primer Informe de Gobierno del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.