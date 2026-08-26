Frédéric García, empresario originario de Toulouse, Francia, ha destacado en el sector aeroespacial y en la gestión de proyectos internacionales.

Ingeniero formado en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, con maestría en la École Supérieure de Commerce de París, ha ocupado cargos clave como director de Airbus Group México y presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. También fue cónsul honorario de Francia en Cancún.

Actualmente, se desempeña como consultor de proyectos tecnológicos e industriales y vicepresidente de inteligencia artificial en la Cámara de Comercio de la CDMX.

Frédéric García es esposo de la actriz mexicana Altaír Jarabo.

Frédéric García, empresario y esposo de Altair Jarabo (Instagram/@ fglecercle)

¿Quién es Frédérc García? El empresario y esposo de Altaír Jarabo

Frédéric García es un empresario nacido en Toulouse, Francia, conocido por su gestión en el sector empresarial de transportes aeroespaciales.

El empresario también se ha destacado en el ámbito diplomático y fue cónsul honorario de Francia en Cancún.

¿Qué edad tiene Frédéric García?

Frédéric García nació el 15 de septiembre de 1967; actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Frédérc García?

Frédéric García está casado desde 2021 con Altaír Jarabo.

Altair Jarabo y su esposo, Frédéric García (Instagram/@fglecercle)

¿Qué signo zodiacal es Frédérc García?

Frédéric García es Virgo.

¿Cuánto hijos tiene Frédéric García?

Fréderic García tiene dos hijos; en agosto de 2026 se reportó la muerte de Paloma Garcia, hija del empresario.

¿Qué estudió Frédéric García?

Frédéric García estudió ingeniería en la universidad École Nacional Supérieure d’Arts et Métiers y tiene una especialidad en Administración de Sistemas Industriales.

El empresario también tiene la maestría en Administración de Proyectos Internacionales en la École Supérieure de Commerce de Paris.

¿En qué ha trabajado Fréderic García?

Frédéric García fue director de proyectos de GTM International en Francia en 1992 y en 1999 fue director de mercadotecnia de ASUR.

En 2003 fue cónsul honorario de Francia en Cancún y 2015 se desempeñó como presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

Posteriormente, Frédéric García fue director general de Airbus Group México.

Actualmente, Frédéric García se desempeña como director empresarial y consultor de proyectos tecnológicos e industriales de México.

También es vicepresidente de inteligencia artificial en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.