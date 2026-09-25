HEAT Latin Music Awards 2026: cómo votar paso a paso por tus artistas favoritos

Te explicamos cómo votar paso a paso por tus artistas favoritos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026.
Con el nombre de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se celebran por primera vez en México los premios que reconocen a la excelencia musical.
Lo mejor de los HEAT Latin Music Awards 2026 es que los fans podrán participar con su voto a partir de este jueves 24 de septiembre.
Paso a paso para votar en los HEAT Latin Music Awards 2026
El paso a paso para votar en los HEAT Latin Music Awards 2026 y elegir a tus artistas favoritos es este:
- Desde tu celular ingresa a tu Google Play Store (Android) o la App Store (iOS)
- Busca y descarga la app oficial LosHeat.tv
- Regístrate en la aplicación y crea un usuario
- Elige a tu artista favorito en cada una de las 30 categorías
Toma en cuenta que solo podrás votar solo una vez cada 24 horas.
Las votaciones a los HEAT Latin Music Awards 2026 cerrarán el próximo 15 de octubre.
Mientras que la gala de premiación se llevará cabo el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.
Para esta edición de los HEAT Latin Music Awards 2026, Karol G lidera las nominaciones con 10 menciones.
Mientras que detrás de ella aparece Bad Bunny con 9 nominaciones.