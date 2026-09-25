HEAT Latin Music Awards 2026: cómo votar paso a paso por tus artistas favoritos

Te explicamos cómo votar paso a paso por tus artistas favoritos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026.

Con el nombre de HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se celebran por primera vez en México los premios que reconocen a la excelencia musical.

Lo mejor de los HEAT Latin Music Awards 2026 es que los fans podrán participar con su voto a partir de este jueves 24 de septiembre.

Paso a paso para votar en los HEAT Latin Music Awards 2026

El paso a paso para votar en los HEAT Latin Music Awards 2026 y elegir a tus artistas favoritos es este:

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HEAT Latin Music Awards 2026 (Especial )

Toma en cuenta que solo podrás votar solo una vez cada 24 horas.

Las votaciones a los HEAT Latin Music Awards 2026 cerrarán el próximo 15 de octubre.

Mientras que la gala de premiación se llevará cabo el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

Para esta edición de los HEAT Latin Music Awards 2026, Karol G lidera las nominaciones con 10 menciones.

Mientras que detrás de ella aparece Bad Bunny con 9 nominaciones.