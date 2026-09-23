Coca-Cola rechaza categóricamente las presuntas irregularidades atribuidas a su campaña “Coca-Cola 100 años junto a México”, protagonizada por Luis Miguel.

Mediante un comunicado, la compañía multinacional responde a los señalamientos de la organización civil, El Poder del Consumidor.

Reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia de la publicidad y asegura que “Coca-Cola 100 años junto a México” cumple plenamente con la normatividad vigente del país.

Explica que la campaña, que conmemora un siglo de presencia en el mercado mexicano, está dirigida exclusivamente al público adulto y el contenido está centrado en promover valores institucionales como la empatía y la gratitud.

“Esta iniciativa, que celebra un siglo de historia compartida con México, está dirigida exclusivamente al público adulto y centrada en valores como la empatía y la gratitud. Cumple plenamente con la normatividad vigente, incluyendo lo dispuesto por el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, el cual regula la publicidad orientada a niñas y niños” Coca-Cola

El nuevo comercial de Luis Miguel y Coca-Cola. (@luismiguel)

Finalmente, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) hace un llamado público para que las discusiones en torno a las políticas públicas se conduzcan a través de un diálogo constructivo.

Destaca la importancia de que estos debates se basen en información técnica, jurídica y evidencias sólidas.

“Seguiremos comprometidos con el respeto absoluto a la normativa aplicable y con el desarrollo de México”, reitera. Coca-Cola

Exigen que Coca-Cola retire campaña protagonizada por Luis Miguel

El comunicado de Coca-Cola llega tras señalamientos de El Poder del Consumidor, de violar la normativa sanitaria que prohíbe el uso de celebridades para promocionar productos que contienen sellos de advertencia por exceso de azúcares.

La organización civil argumenta que promover la bebida excesivamente azucarada con un artista reconocido y muy querido en México, como lo es Luis Miguel -de 56 años-, normaliza e incentiva el consumo de productos asociados con el padecimiento enfermedades no transmisibles.

En este contexto, solicitan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, investigar la campaña publicitaria y ordenar su retiro, suspensión inmediata y prohibición.