Víctor Valverde, cantante de El Mayor de los Ranas, resultó herido en ataque armado a balazos en el restaurante Tai Pak, en el sector Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.

Según medios locales, el ataque a balazos en Tai Pak de Culiacán ocurrió alrededor de las 8:15 de la noche del jueves 24 de septiembre cuando un grupo de hombres armados entró al local y disparó contra los comensales.

Se sabe que el joven cantante de 21 años, Víctor Valverde recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo durante el ataque y fue trasladado para recibir atención médica; hasta ahora no ha dado declaraciones.

Durante el ataque, además de Víctor Valverde otras siete personas más resultaron heridas, así como un hombre perdió la vida en el interior del restaurante Tai Pak de Culiacán.

Fiscalía de Sinaloa ya investiga ataque a balazos en Tai Pak de Culiacán, Víctor Valverde uno de los heridos

Tras el ataque a balazos en Tai Pak de Culiacán, donde el cantante de los corridos Víctor Valverde resultó ser uno de los heridos, la Fiscalía de Sinaloa ya investiga los hechos para identificar a los responsables.

Así como también la Fiscalía de Sinaloa busca esclarecer si alguna de las personas presentes en el restaurante en Tai Pak de Culiacán era el objetivo directo del ataque.

Tai Pak de Culiacán fue asegurado por elementos de los tres niveles de gobierno, así como arribaron elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, el Servicio Médico Forense y la Policía de Investigación del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.