El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que separó de sus funciones a Alberto Sánchez, chofer de la ambulancia involucrado en un choque múltiple en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con el IMSS; el conductor, quien es señalado presuntamente de haber conducido en estado de ebriedad al momento del accidente, se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, resaltó que el instituto se hará responsable de dar seguimiento al proceso de indemnización según dicten las autoridades.

IMSS atiende a víctima de accidente provocado por chofer de ambulancia; vigilará proceso de indemnización

El IMSS señaló que ya se atiende a la persona que fue arrollada por el conductor de una ambulancia el pasado 24 de septiembre en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco.

“La persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento por parte del Instituto” IMSS

Asimismo, resaltó que dará seguimiento a los daños materiales, así como al proceso de indemnización que dicte la normativa aplicable por el choque múltiple ocasionado por Alberto Sánchez.

En este sentido, señaló que, además de separar de sus funciones “de manera inmediata” al chofer de la ambulancia, el IMSS colaborará con las autoridades en la resolución del caso.

Además, señaló que se impondrán las sanciones correspondientes, una vez que concluyan las investigaciones sobre el accidente en el que el chofer de la ambulancia se impactó contra varios vehículos, lesionando a una persona.

“El Instituto no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y aplicará las sanciones que correspondan una vez concluidas las investigaciones” IMSS

El pasado 24 de septiembre se captó el momento en que el conductor de una ambulancia del IMSS, identificado como Alberto Sánchez, desciende de la unidad en aparente estado de ebriedad tras impactarse con entre 7 y 9 vehículos.

De acuerdo con videos, el chofer dijo “estoy bien pedo” mientras apenas podía sostenerse recargado sobre la unidad médica donde ciudadanos afectados encontraron al menos una lata de cerveza.

Alberto Sánchez fue detenido por elementos de la policía capitalina y presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.