El Senado de México está impulsando una iniciativa legal para reinstaurar los sistemas de ascenso y descenso en el futbol nacional.

Esta propuesta, presentada originalmente por el senador Clemente Castañeda y el partido Movimiento Ciudadano, busca transformar la estructura competitiva actual de las ligas profesionales.

“Movimiento Ciudadano... pondrá una iniciativa sobre la mesa, una iniciativa de ley, para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales” Clemente Castañeda

Clemente Castañeda argumentó que el deporte es un asunto de interés público con profundas implicaciones sociales, económicas y jurídicas que exigen proteger el mérito deportivo y fomentar una mayor competitividad institucional.

Clemente Castañeda y el partido Movimiento Ciudadano buscan reformar la ley y reinstaurar el ascenso y descenso en el futbol mexicano

El Senado de la República busca restituir el sistema de ascenso y descenso en el futbol profesional mexicano a través de una reforma legislativa anunciada en el marco del conversatorio “Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”.

Senado busca recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano con una reforma (@letroblesrosa / X )

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, anunció la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

“Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias. Y eso es precisamente lo que ocurre con el futbol mexicano” Clemente Castañeda

La propuesta busca incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones legales de las asociaciones deportivas nacionales (como la Federación Mexicana de Futbol, FMF), garantizando que el ascenso y descenso quede fijado por ley en la legislación mexicana.

El Senado argumenta que, aunque el futbol sea administrado por particulares, sus repercusiones son de interés público. El objetivo central es que la garantía del ascenso y descenso quede formalmente fijada en la legislación mexicana.

Explicó que el sistema deportivo se basa en un principio sencillo: “quien hace bien las cosas puede subir; quien no tiene resultados puede bajar”.

Se busca revertir la dinámica establecida en 2020, mediante la cual un club puede coronarse campeón en la categoría inferior sin lograr el ascenso, o culminar en el fondo de la tabla de la división superior sin descender.

“Hoy un equipo puede ser campeón de una categoría inferior sin que eso le permita ascender, mientras que otro puede terminar en los últimos lugares de la división sin necesidad de descender” Clemente Castañeda

Clemente Castañeda destacó que el futbol profesional se contempla como una herramienta clave para brindar formación, disciplina y oportunidades a jóvenes deportistas de distintas regiones del país.

Al eliminar el ascenso, se cierran las oportunidades de crecimiento para jugadores, trabajadores y proyectos deportivos.

“Para miles de jóvenes, el futbol puede significar formación, disciplina, empleo, una carrera profesional y una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida... En un país que necesita abrir oportunidades, el futbol no debería de cerrar una más” Clemente Castañeda

Durante 2024, la industria del futbol generó más de 52 mil millones de pesos y cerca de 150 mil empleos. No obstante, los 18 clubes de Primera División se concentran en únicamente 13 zonas metropolitanas.

Clemente Castañeda destacó que el restablecimiento del ascenso permitiría redistribuir inversión, empleos, patrocinio y turismo hacia otras ciudades.

“El talento no está concentrado en unas cuantas ciudades. La inversión y las oportunidades que genera el futbol tampoco tendrían por qué estarlo” Clemente Castañeda

Clemente Castañeda asegura que con la propuesta no se busca que el Estado administre el futbol

Clemente Castañeda aclaró que la intención del Estado no es administrar el futbol ni sustituir a las autoridades deportivas, sino fijar reglas claras que aseguren competencia justa, mérito y apertura de oportunidades.

“Que quede claro: no buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades; queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte. La autonomía deportiva se ejerce dentro de un marco jurídico... La autonomía del futbol merece respeto, pero autonomía no significa ausencia de responsabilidades” Clemente Castañeda

Reconoció que deben exigirse requisitos financieros, de infraestructura, capacidad operativa y seguridad, pero sostuvo que, una vez cumplidos, lo que ocurra en la cancha debe prevalecer.

“Cumplidas estas condiciones, el resultado en la cancha debería importar. De eso hablamos justamente cuando hablamos de mérito deportivo, de que exista una relación entre esfuerzo, resultado y oportunidades” Clemente Castañeda

La medida atiende además a la investigación abierta por la Comisión Nacional Antimonopolio sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de afiliación y acceso a las competiciones profesionales.

Se fundamenta en el Artículo 4º constitucional (derecho a la cultura física y la práctica del deporte) y en los artículos 50 y 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, los cuales establecen principios de democracia, transparencia y delegación de funciones públicas administrativas para las asociaciones deportivas.

Además del impulso de Movimiento Ciudadano, el planteamiento cuenta con disposición para deliberar y respaldo de senadores y coordinadores de Morena (como Ignacio Mier e Higinio Martínez), el Partido del Trabajo (Alejandro González Yáñez), así como de las bancadas del PAN, PRI y PVEM.

A pesar de haber sido formalmente invitados al foro, los presidentes de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX no emitieron respuesta ni asistieron.

“Debo anunciar también que a este conversatorio fueron invitados tanto el presidente de la Federación Mexicana de Futbol como el presidente de la Liga MX, de los cuales no recibimos respuesta” Clemente Castañeda

Las autoridades legislativas confirmaron que la reforma será sometida a debate y respaldo formal en la Cámara Alta próximamente. Este movimiento legislativo pretende obligar a las instituciones deportivas a retomar la meritocracia en los torneos locales.