Claudia Sheinbaum lanzó una alerta a la población ante la rápida intensificación del huracán Polo en el Pacífico mexicano, luego de que el fenómeno evolucionara a categoría 1, con potencial de fortalecerse en las próximas horas.

La presidenta de México advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas y afectaciones en Guerrero, Michoacán y Jalisco, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, autoridades locales ya comenzaron a implementar medidas preventivas ante el avance del huracán Polo.

Claudia Sheinbaum advierte por el huracán Polo (Captura de pantalla)

Guerrero suspende clases ante el avance del huracán Polo

Ante la posible intensificación del huracán Polo, el gobierno de Guerrero determinó suspender clases en varias regiones como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

La decisión fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil, luego de que Polo alcanzara categoría 1 y mantuviera una trayectoria con potencial de fortalecimiento.

Huracán Polo llegará a categoría 5 (SMN)

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